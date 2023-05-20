Путін робитиме все, щоб Лукашенко жив, - білоруський громадський діяч Вячорка

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У Путіна великі проблеми з фронтом, не вистачає людей та боєприпасів, падає міф непереможної Росії. І коли зараз відбувається політична криза у Білорусі, то відкривається новий політичний, а можливо і воєнний фронт, а це Путін може не потягнути", - зауважив білоруський громадський діяч.

Франак Вячорка зазначив, якщо буде успішним український контрнаступ, то взагалі для Путіна мати під боком Білорусь, яка зараз бореться проти Росії, за зміни та демократію, – це для нього великий ризик програти все.



"Путін тримається та буде триматися за Лукашенка, буде посилати лікарів, щоб його відкачувати. Якщо треба буде Лукашенка тримати на штучній вентиляції легенів, то так і буде, аби він жив, тому що тільки Лукашенко зараз гарантує Путіну контроль над Білоруссю. Путін знає, як працювати та керувати Лукашенком, який є найбільш лояльним та проросійським. А будь-яка зміна у керівництві Білорусі – це створення нової неконтрольованої ситуації", - прокоментував Вячорка.