Путін робитиме все, щоб Лукашенко жив, - білоруський громадський діяч Вячорка
Франак Вячорка, радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, вважає, що Путін може не потягнути новий політичний, а можливо і воєнний фронт у Білорусі, тому буде триматися за Лукашенка та посилати йому лікарів
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"У Путіна великі проблеми з фронтом, не вистачає людей та боєприпасів, падає міф непереможної Росії. І коли зараз відбувається політична криза у Білорусі, то відкривається новий політичний, а можливо і воєнний фронт, а це Путін може не потягнути", - зауважив білоруський громадський діяч.
Франак Вячорка зазначив, якщо буде успішним український контрнаступ, то взагалі для Путіна мати під боком Білорусь, яка зараз бореться проти Росії, за зміни та демократію, – це для нього великий ризик програти все.
"Путін тримається та буде триматися за Лукашенка, буде посилати лікарів, щоб його відкачувати. Якщо треба буде Лукашенка тримати на штучній вентиляції легенів, то так і буде, аби він жив, тому що тільки Лукашенко зараз гарантує Путіну контроль над Білоруссю. Путін знає, як працювати та керувати Лукашенком, який є найбільш лояльним та проросійським. А будь-яка зміна у керівництві Білорусі – це створення нової неконтрольованої ситуації", - прокоментував Вячорка.
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