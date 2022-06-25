Путін ставить ціль Лукашенку: відтягти українські сили до кордонів з Білоруссю, - Портников

Публіцист висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Перший план Путіна - вийти на адміністративні кордони Донецької, Луганської, Запорізької й Херсонської областей, щоб включити їх до складу РФ. Далі поставити всіх перед фактом, що це теж саме як Крим. Але для цього потрібно, щоб не було довгого опору. Зараз може бути така ж ситуація з Лисичанськом, як у Сєверодонецьку. Це означає, що Росія з початку війни не вийшла на жоден адміністративний кордон українських областей. А за російською конституцією не можна приєднувати території інших держав, тому кожна область має проголосити про свою незалежність", - зазначив Портников.

Журналіст додав, що за кремлівськими задумами треба відтягти українські сили, щоб полегшити собі завдання.

"Наступний план - це Миколаївська та Одеська області з виходом на кордони Придністров‘я та окупація Молдови. Можливо, у цей план входить і Харківська область. Цей спланований варіант мав давно відбутися, але він не відбувається. Вони вважають, що треба відтягти українські сили, щоб полегшити собі завдання. На Північ мають прийти білоруси не для того, щоб завоювати Північ. До речі, Путін може і не ставити таку ціль перед Лукашенко. Путін ставить ціль - відтягти українські сили", - зауважив Віталій Портников.