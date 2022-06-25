"Просимо перенести російський досвід та практики на білоруську землю": Лукашенко в Росії згадав про СРСР і анонсував розмову з Путіним про серйозні проблеми

Про це в Санкт-Петербурзі заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає БелТА.

"Ми робитимемо все для того, щоб цей величезний російський майданчик не втратити. У нас добре розвивається товарообіг, ми можемо додати. Особливо враховуючи поведінку західних країн. Думаю, що впродовж цього та наступного років ми подолаємо всі негаразди та перешкоди, особливо в економіці", - сказав Лукашенко.

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Він також поностальгував за радянськими часами і згадав Другу світову війну."Ви для нас дуже близькі люди. Я вважаю, що Білорусь і Ленінград - це дві точки в Радянському Союзі, де люди постраждали у великій вітчизняній війні найбільше. З тих пір ми й вибудовуємо наші добрі стосунки колись у єдиній країні. Але що вдієш, немає тієї країни. Та ми сповнені рішучості співпрацювати у всіх галузях – від ліфтів до комунальної техніки. Але головне – це структури. Ми будемо вас просити, щоб ви свій досвід і практики переносили на білоруську землю", - сказав Олександр Лукашенко.

В суботу в Лукашенка запланована зустріч із Володимиром Путіним. Самопроголошений президент Білорусі зазначив, що це будуть "серйозні переговори, на яких обговорюватимуть серйозні проблеми".