"Просимо перенести російський досвід та практики на білоруську землю": Лукашенко в Росії згадав про СРСР і анонсував розмову з Путіним про серйозні проблеми
Білорусь і Росія повинні розвивати ще тіснішу співпрацю, ніж зараз
Про це в Санкт-Петербурзі заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає БелТА.
"Ми робитимемо все для того, щоб цей величезний російський майданчик не втратити. У нас добре розвивається товарообіг, ми можемо додати. Особливо враховуючи поведінку західних країн. Думаю, що впродовж цього та наступного років ми подолаємо всі негаразди та перешкоди, особливо в економіці", - сказав Лукашенко.
Читайте також: Білоруське військо може піти на Україну лише в разі дуже сильного тиску Путіна, - український правозахисникВін також поностальгував за радянськими часами і згадав Другу світову війну.
"Ви для нас дуже близькі люди. Я вважаю, що Білорусь і Ленінград - це дві точки в Радянському Союзі, де люди постраждали у великій вітчизняній війні найбільше. З тих пір ми й вибудовуємо наші добрі стосунки колись у єдиній країні. Але що вдієш, немає тієї країни. Та ми сповнені рішучості співпрацювати у всіх галузях – від ліфтів до комунальної техніки. Але головне – це структури. Ми будемо вас просити, щоб ви свій досвід і практики переносили на білоруську землю", - сказав Олександр Лукашенко.
В суботу в Лукашенка запланована зустріч із Володимиром Путіним. Самопроголошений президент Білорусі зазначив, що це будуть "серйозні переговори, на яких обговорюватимуть серйозні проблеми".
- Нагадаємо, Лукашенко прибув у Росію 23 червня.
- 24 червня розвідка повідомила, що Росія готує теракти в Білорусі, аби втягнути її у війну. Разом із тим начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Білорусь зараз не готова до військової атаки на Україну.
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