Кажуть, що не виключено, що росіяни продовжать закидувати ракетами. "Не виключено" - ідеальне формулювання. Не треба ніяких розвідувальних даних, інсайдів, чи навіть таємного знання, яким володіє кума вашого двоюрідного брата, сестра якої працює кухарем в СБУ. Стріляли – ну, ми ж говорили. Не стріляли – ну, ми також не говорили, що точно будуть стріляти.

Питання в тому, чи буде Росія послідовною у своїй стратегії та буде ганьбитися до кінця. Чи визнає, що стратегія не працює і треба все ж таки зберегти деякі ракети на майбутнє. Бо стріляють вони не просто так, не тому, що істерика. А тому, що такий метод. Так прописали.

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Росія надалі воює за підручником. Проблема в тому, що це російський підручник, який писали росіяни й перевіряли росіяни та що там написано може не працювати. Але ж якісь люди старалися. Писали. То треба виконувати.

Що вони роблять зараз? Британська розвідка розкопала і розклала по поличках. Ну як розкопала. Знайшла підручник для молодших і середніх генералів. Джеймс Бонд добре попрацював.

Росія надалі воює за підручником. Проблема в тому, що це російський підручник, який писали росіяни й перевіряли росіяни та що там написано може не працювати. Але ж якісь люди старалися. Писали. То треба виконувати

У підручнику написано, що якщо щось пішло не так, треба застосувати SODCIT. Це концепція стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей. Метою концепції є "створення умов для протидії загрозам і недопущення агресії, а у разі початку воєнних дій – нанесення супротивнику (коаліції) шкоди, під час якої вони відмовилися б від продовження (ескалація) на вигідних для Росії умовах".

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Тобто. Росія визнала, що ЗСУ на полі боя прямо скажемо ескалують. Тобто дають російській армії люлей. І протидіяти цьому росіяни не можуть. А тому намагаються бити по інфраструктурі. Щоб створити психологічний тиск. І змусити український народ вимагати від української влади перестати ескалувати й зупинитися у визволенні української території.

Цей супер підступний план такий підступний, що всім зрозумілий. І що ця стратегія ніколи не працювала. Ні в росіян, ні в американців, ні навіть у Гітлера

Все, як у підручнику.

Тільки от біда в тому, що цей супер підступний план такий підступний, що всім зрозумілий. І що ця стратегія ніколи не працювала. Ні в росіян, ні в американців, ні навіть у Гітлера. І вона така відверта і зухвала, що хоч і створює проблеми й бісить, призводить до нервових зривів, але не є ефективною, бо викликає у суспільства інше бажання. Українське суспільство ще більше вимагає від української влади прискорення ескалації та надання ще більше люлей і звільнення української території.

То будуть чи не будуть? А ніхто не знає. Просто треба бути готовим, що вони можуть це зробити. А якщо не зроблять, то можна радіти. А якщо зроблять, то тримати психологічний стрій і показувати кукіш Путіну і його стратегії терору. Бо він стріляє навіть не по трансформаторах. Він стріляє по наших мізках. Там головна ціль. Яку прописали у геніальній стратегії геніальних стратегів другої армії світу.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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