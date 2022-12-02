За час повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні понад 90 тис. окупантів, 5883 бронемашини й 1564 дрони, - Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення на війні з Україною РФ втратила понад 90 тис. окупантів, і з них 650 за останню добу, а також 5883 бронемашини й 1564 безпілотники
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого до 2 грудня Росія втратила:
- особового складу ‒ близько 90 090 (+650) осіб,
- танків ‒ 2916 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5883 (+6) од,
- артилерійських систем – 1905 (+1) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 210 (+0) од,
- літаків – 280 (+0) од,
- гелікоптерів – 262 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 (+2),
- крилаті ракети ‒ 531 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4464 (+23) од,
- спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
За 1 грудня найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.
- Як ми повідомляли раніше, в Олешках зменшилася кількість російських військових та їхньої техніки.
- Колона з пораненими окупантами рухалася у бік Мелітополя 28–29 листопада.
- Сили оборони України встановили новий рекорд. За листопад було знищено 16970 рашистських солдатів. Це найбільша кількість за весь час війни.
- Українські захисники ліквідували російського військового Олега Осадченка з ПВК Вагнера.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.73
Купівля 39.73Продаж 40.39
-
EUR
Купівля 40.31Продаж 41.44
- Актуальне
- Важливе