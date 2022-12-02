Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого до 2 грудня Росія втратила:

особового складу ‒ близько 90 090 (+650) осіб,

танків ‒ 2916 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5883 (+6) од,

артилерійських систем – 1905 (+1) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 210 (+0) од,

літаків – 280 (+0) од,

гелікоптерів – 262 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 (+2),

крилаті ракети ‒ 531 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4464 (+23) од,

спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

За 1 грудня найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Як ми повідомляли раніше, в Олешках зменшилася кількість російських військових та їхньої техніки.

Колона з пораненими окупантами рухалася у бік Мелітополя 28–29 листопада.

Сили оборони України встановили новий рекорд. За листопад було знищено 16970 рашистських солдатів. Це найбільша кількість за весь час війни.

Українські захисники ліквідували російського військового Олега Осадченка з ПВК Вагнера.

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