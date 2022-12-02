ЗСУ ліквідували зека-окупанта з ПВК "Вагнер", - офіцер Штефан

Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

У 2009 році Олега Осадченка засудили на 17 років. Він замовив вбивство колишнього своєї співмешканки.

"Нещодавно записався у ПВК "Дембель" (Вагнер) та успішно за традицією успішно амністований", - пише Штефан.

Відзначимо, декілька днів тому агенція Bloomberg, з посиланням на власні джерела повідомила, що адміністрація президента США розглядає можливість оголошення ПВК "Вагнера"іноземною терористичною організацією.

Нагадаємо, ПВК "Вагнера" з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси Росії – зокрема Сирії, Лівії, ЦАР та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем.

29 листопада стало відомо, що Пригожин вербує найманців на війну в Україні також в Африці.

Євгеній Пригожин тривалий час заперечував зв’язок із ПВК "Вагнера", та нещодавно підтвердив існування цієї групи. Олігарх, який перебуває під західними санкціями, вважається наближеним до Путіна прихильником агресивної війни проти України.

Раніше стало відомо, що депутати Європарламенту хочуть визнати приватну військову компанію "Вагнера" терористичною організацією.

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