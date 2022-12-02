ЗСУ ліквідували зека-окупанта з ПВК "Вагнер", - офіцер Штефан
Українські захисники ліквідували російського військового Олега Осадченка з ПВК "Вагнер"
Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
У 2009 році Олега Осадченка засудили на 17 років. Він замовив вбивство колишнього своєї співмешканки.
"Нещодавно записався у ПВК "Дембель" (Вагнер) та успішно за традицією успішно амністований", - пише Штефан.
- Відзначимо, декілька днів тому агенція Bloomberg, з посиланням на власні джерела повідомила, що адміністрація президента США розглядає можливість оголошення ПВК "Вагнера"іноземною терористичною організацією.
- Нагадаємо, ПВК "Вагнера" з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси Росії – зокрема Сирії, Лівії, ЦАР та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем.
- 29 листопада стало відомо, що Пригожин вербує найманців на війну в Україні також в Африці.
- Євгеній Пригожин тривалий час заперечував зв’язок із ПВК "Вагнера", та нещодавно підтвердив існування цієї групи. Олігарх, який перебуває під західними санкціями, вважається наближеним до Путіна прихильником агресивної війни проти України.
- Раніше стало відомо, що депутати Європарламенту хочуть визнати приватну військову компанію "Вагнера" терористичною організацією.
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