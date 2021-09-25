Путін створив Росію, аби жерти своїх сусідів, - Сенцов
Українцям слід бути дієвішими в боротьбі з Росією
Про це український кінорежисер, письменник та колишній політв'язень, який 5 років просидів у російській в’язниці, заявив під час перебування у Вінниці, розповідає Еспресо.TV.
"Нам треба бути активними в боротьбі з Росією. Не треба чекати, що з Путіним можна вести перемовини про деокупацію Криму. Це як з крокодилом домовлятись, аби він не жер антилоп, які поряд бігають. …Путін створив Росію, аби жерти своїх сусідів, Україну в першу чергу - бо ми найвільніші", - цитує режисера вінницький портал Vежа.
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Україна, наголосив Олег Сенцов, є для Путіна ціллю номер один.
"Чому Путін хоче стратити Україну, як незалежну державу? Бо він розуміє, що якщо Україна стане незалежною, вільною та сильною, (російський народ - ред.) теж подивиться на це і може повстати", - наголосив письменник.
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