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Головна війна з Росією Путін у патовій ситуації. В агресора один вибір - іти вперед: атакувати Україну чи окуповувати Білорусь, - Глен Грант
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Путін у патовій ситуації. В агресора один вибір - іти вперед: атакувати Україну чи окуповувати Білорусь, - Глен Грант

27 листопада, 2021 субота
17:13
війна з Росією Глен Грант

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін перебуває у патовій ситуації, з якої вихід один - це іти вперед 

Про це заявив військовий експерт, полковник армії Великої Британії Глен Грант  у програмі “Студія Захід з Антіном Борковським” на Еспресо.TV.

“Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров відрізає всі можливості подальшого просування перемовин у Мінському форматі. Не помітно також, що Захід зараз готовий іти на компроміси. Україна також не піде на компроміс. Президент країни-агресора Росії Путін ясно висловився, що НАТО, буцімто, переходить червоні лінії у Чорному морі та на Донбасі. А також надаючи зброю та оснащення Україні. Тож тут патова ситуація. Путін певною мірою застряг. Якщо США не підуть на компроміс, не відступлять, то у Путіна один вибір - іти вперед. А якщо Путін піде вперед - це означає напад на Україну в тому чи іншому вигляді, або щось подібне”, - зазначив Грант.

Разом з тим, військовий експерт додав, що неможливо передбачити наступний крок Путіна. Це може бути просто перекидання російських військ на Донбас і остаточне його захоплення.

“Так само від Путіна можна очікувати перекидання російських військ на територію Білорусі й  повна її окупація. А це вихід Путіна у фланг України, Балтійських країн та жорстка конфронтація з Польщею. Ситуація з мігрантами виглядає як спроба розʼєднати Європу, але це не спрацювало. Польща точно нічого такого не робитиме, а Європа та Америка дедалі більше схиляються до підтримки Польщі. Єстонія, Латвія та Литва повністю підтримують Польщу, адже не хочуть, аби мігрантів спрямували до них. Нещодавно були розмови, що Росія може почати спрямовувати мігрантів через Донбас. Але немає певності, що мігранти захочуть потрапити у країну, яка не є членом ЄС”, - зауважив полковник армії Великої Британії Глен Грант.

  • Нагадаємо, очільник Міноборони Олексій Резніков заявив, що повідомлення про загрозу ескалації між Росією та Україною - це “інформаційна війна, спрямована на внутрішню аудиторію Росії”.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова до війни з Російською Федерацією.
  • Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати Росії.


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Антін Борковський
прогноз
Володимир Путiн
Студія Захід з Антоном Борковським
Глен Грант
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