Про це пише Медуза.

Зазначається, що документ підписали 16 липня та опублікували на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Цим указом Путін фактично дозволив націоналізувати частки данської компанії Carlsberg у "Балтиці" та французької Danone в однойменному харчовому концерні.

У виданні додають, що указ, який дозволяє російській владі брати у "тимчасове управління" активи іноземних компаній у Росії, був підписаний Путіним 25 квітня 2023 року. Першими за такою схемою держава забрала російські активи фінського концерну Fortum, який був найбільшим іноземним інвестором на ринку електроенергетики.