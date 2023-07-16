Путін ухвалив передачу "Балтики" та Danone у тимчасове управління Росії
Президент Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким частки іноземних акціонерів пивоварної компанії "Балтика" і концерну Danone передаються "у тимчасове управління" Федеральному агентству з керування державним майном РФ
Про це пише Медуза.
Зазначається, що документ підписали 16 липня та опублікували на офіційному інтернет-порталі правової інформації.
Цим указом Путін фактично дозволив націоналізувати частки данської компанії Carlsberg у "Балтиці" та французької Danone в однойменному харчовому концерні.
У виданні додають, що указ, який дозволяє російській владі брати у "тимчасове управління" активи іноземних компаній у Росії, був підписаний Путіним 25 квітня 2023 року. Першими за такою схемою держава забрала російські активи фінського концерну Fortum, який був найбільшим іноземним інвестором на ринку електроенергетики.
- У п'ятницю, 23 червня, російську пивоварню "Балтика" було продано за угодою, яку підписала її власниця - данська компанія Carlsberg Group.
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