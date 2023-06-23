Данська Carlsberg позбавляється російської "Балтики": підписано угоду з покупцем
У п'ятницю, 23 червня, російську пивоварню "Балтика" продано за угодою, яку підписала її власниця - данська компанія Carlsberg Group
Про це інформує пресслужба "Балтики".
"Після масштабного та кропіткого пошуку інвестора для свого бізнесу в Росії 23 червня Carlsberg Group оголосила про завершення цього процесу та про підписання угоди з майбутнім власником активів", - йдеться у заяві.
Угода чекає на затвердження регуляторів Росії.
Повідомляється, що поки угода не завершена, пивоварня "Балтика" працює як зазвичай, дотримуючись усіх зобов’язань перед партнерами й соціальних гарантій для співробітників. У Carlsberg додали, що не знають, коли угода буде остаточно завершена.
Концерн додає, що російський бізнес мав близько 150 функцій та інвестував понад 150 млн данських крон у пивоварні та ІТ-інфраструктуру на інших ринках.
- 28 березня 2022 року стало відомо що Росію залишає пивоварний концерн Heineken. Тоді ж і Carlsberg Group також оголосила про свій вихід з РФ та продаж підприємств. Тоді компанія зазначила, що продовжить виробництво в Росії, поки шукатиме нового власника.
- 8 березня було відомо, що данська пивоварна компанія Carlsberg планує протягом весни продати всі активи у Росії, а до літа весь бізнес.
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