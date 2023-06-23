Про це інформує пресслужба "Балтики".

"Після масштабного та кропіткого пошуку інвестора для свого бізнесу в Росії 23 червня Carlsberg Group оголосила про завершення цього процесу та про підписання угоди з майбутнім власником активів", - йдеться у заяві.

Угода чекає на затвердження регуляторів Росії.

Повідомляється, що поки угода не завершена, пивоварня "Балтика" працює як зазвичай, дотримуючись усіх зобов’язань перед партнерами й соціальних гарантій для співробітників. У Carlsberg додали, що не знають, коли угода буде остаточно завершена.

Концерн додає, що російський бізнес мав близько 150 функцій та інвестував понад 150 млн данських крон у пивоварні та ІТ-інфраструктуру на інших ринках.