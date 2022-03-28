Пивоварний концерн Heineken оголосив, що залишає Росію

Про це йдеться в офіційній заяві Heineken.

У нідерландській компанії наголосили, що шоковані розгортанням російської агресії проти України.

"Ми шоковані та глибоко засмучені спостерігаючи, як війна в Україні продовжує розгортатися та посилюватися. Раніше ми оголосили, що Heineken припинив нові інвестиції та експорт до Росії, припинив виробництво, продаж і рекламу бренду Heineken, а також оголосили, що не будемо приймати будь-які чисті фінансові вигоди або прибуток від нашого бізнесу в Росії", - йдеться у заяві компанії.

У Heineken наголосили, що володіння бізнесом у Росії є нежиттєздатним у нинішніх умовах. У концерні зазначили, що не отримають прибутку від передачі прав власності і очікують, що знецінення та інші негрошові витрати складатимуть близько 400 млн євро.

У компанії пообіцяли до виплачувати до кінця 2022 року зарплату працівникам, які працювали на нех у Росії та підкреслили, що після передачі прав власності Heineken більше не буде представлений у РФ/

"Ми продовжуємо сподіватися, що найближчим часом з’явиться шлях до мирного результату", - підсумували у компанії.

Нагадаємо, 26 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав бойкотувати французьку мережу супермаркетів "Ашан" та інші торговельні мережі, які продовжують діяльність у РФ.

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