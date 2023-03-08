Carlsberg збирається продати бізнес у Росії до літа

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

Генеральний директор данського виробника пива Carlsberg Group Кеєс`т Харт зауважив, що вийде на пенсію після завершення продажу бізнесу компанії у РФ.

"Залишуся на посаді ще на пів року, що дозволить мені та команді продовжити виконання наших складних планів на 2023 рік і завершити продаж російського бізнесу до літа. Після цього я зосереджуся на роботі деяких цікавих посад, не пов’язаних з управлінням", - сказав гендиректор.

Він працював у компанії на посаді гендиректора з 2015 року.