Після Heineken з російських магазинів пропаде продукція Carlsberg та Bud

Після Heineken про припинення бізнесу у Росії оголосили ще два ключові гравці. Спочатку заяву про повне припинення діяльності у країні зробила данська компанія Carlsberg, інформує Еспресо.TV.

"9 березня ми оголосили про стратегічний перегляд присутності Carlsberg Group у Росії. Ґрунтуючись на цьому огляді, ми ухвалили важке і невідкладне рішення досягти повного продажу нашого бізнесу в Росії, що ми вважаємо за правильне в нинішніх умовах", - йдеться у заяві компанії.

Після завершення компанія не матиме присутності в Росії.

"Війна в Україні та ескалація гуманітарної кризи та кризи біженців шокують усіх нас. Ми продовжуємо рішуче засуджувати російське вторгнення, яке призвело до великої кількості людських жертв, руйнувань і людських трагедій", - зауважили при цьому у компанії.

У результаті цього рішення, як вказано, бізнес пивної компанії у РФ більше не включатиметься до доходу та операційного прибутку.



Ми глибоко шкодуємо про наслідки цього рішення для наших 8400 співробітників у Росії", - додали у компанії.

Згодом до компанії також приєдналася американська пивоварна компанія Ab InBev, яка запросила контролюючого акціонера призупинити дію ліцензії на випуск та продаж бренду пива Bud у Росії.



Відзначимо, що частка Ab Inbev на світовому ринку оцінюється у 28%. Продукція продається під міжнародними брендами Budweiser, Stella Artois, Corona, Castle, Beck's, Leffe та Hoegaarden.

Нагадаємо, раніше сьогодні, 28 березня, стало відомо що Росію залишає пивоварний концерн Heineken.

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