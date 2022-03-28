Після Heineken з російських магазинів пропаде продукція Carlsberg та Bud
Сьогодні, 28 березня, про вихід з ринку РФ оголосили відразу три найбільші бренди пива: Carlsberg, Bud й Heineken
Після Heineken про припинення бізнесу у Росії оголосили ще два ключові гравці. Спочатку заяву про повне припинення діяльності у країні зробила данська компанія Carlsberg, інформує Еспресо.TV.
"9 березня ми оголосили про стратегічний перегляд присутності Carlsberg Group у Росії. Ґрунтуючись на цьому огляді, ми ухвалили важке і невідкладне рішення досягти повного продажу нашого бізнесу в Росії, що ми вважаємо за правильне в нинішніх умовах", - йдеться у заяві компанії.
Після завершення компанія не матиме присутності в Росії.
"Війна в Україні та ескалація гуманітарної кризи та кризи біженців шокують усіх нас. Ми продовжуємо рішуче засуджувати російське вторгнення, яке призвело до великої кількості людських жертв, руйнувань і людських трагедій", - зауважили при цьому у компанії.
У результаті цього рішення, як вказано, бізнес пивної компанії у РФ більше не включатиметься до доходу та операційного прибутку.
Ми глибоко шкодуємо про наслідки цього рішення для наших 8400 співробітників у Росії", - додали у компанії.
Згодом до компанії також приєдналася американська пивоварна компанія Ab InBev, яка запросила контролюючого акціонера призупинити дію ліцензії на випуск та продаж бренду пива Bud у Росії.
Відзначимо, що частка Ab Inbev на світовому ринку оцінюється у 28%. Продукція продається під міжнародними брендами Budweiser, Stella Artois, Corona, Castle, Beck's, Leffe та Hoegaarden.
- Нагадаємо, раніше сьогодні, 28 березня, стало відомо що Росію залишає пивоварний концерн Heineken.
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