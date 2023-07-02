Путін уже не може віддавати наказів щодо ядерної зброї та спричинення інших екологічних катастроф, - Піонтковський
Президент РФ Володимир Путін більше не здатен віддавати наказів про застосування ядерної зброї внаслідок втрати значної частини влади
Про це розповів політолог Андрій Піонтковський в етері Еспресо.
Він зауважив, що західні партнери прослуховували розмови російської верхівки та зрозуміли, що президент РФ втратив частину влади. Як наслідок, ядерний шантаж припинився. Володимир Путін не може заарештувати керівника ПВК Вагнера Євгена Пригожина й, імовірно, тримає на підвалі Суровікіна, але не здатен визнати це публічно.
"Використання ядерної зброї вимагає велетенської концентрації влади в руках першої особи, він не може тепер наказати нікому, не лише щодо ядерної зброї, але й з інших сценаріїв екологічної катастрофи, вибух атомної електростанції Запоріжжя, титанового заводу чи там обговорювалась можливість підриву власної Курської АЕС, щоб змінити повістку дня. Усі ці варіанти вже виключені - це найважливіший результат втрати значної частини влади", - наголосив політолог.
- 30 червня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що контрнаступ ЗСУ та процес повернення Україною контролю над ЗАЕС триватиме навіть попри ядерний шантаж росіян.
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