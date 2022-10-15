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Путін використає історію з Кримським мостом для спроби переформатування ФСБ, - Фейгін

15 жовтня, 2022 субота
14:15
війна з Росією кримський міст

Президент РФ Володимир Путін використає вибухи на Кримському мосту у внутрішній політиці, щоб виявити можливості для переформатування ФСБ

Про це сказав російський опозиційний політик Марк Фейгін у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"На Україну вже давно все списують, але тут є особливості. Адже дійсно, сама ця історія стає ще туманнішою. Здавалося б, мотивація в українських спецслужб є вдарити по мосту, це,природно, одна з мішеней, міст являє собою стратегічний інтерес, ним уже возять мобілізованих, озброєння, здійснюється постачання", - зазначив він.

Фейгін сказав, що природно, що Кримський міст є воєнною ціллю.

"Хоч Путін і заявляв, що це цивільна ціль, яка ж вона цивільна, коли ви ним везете нових солдатів мобілізованих, військову техніку, боєприпаси? Тому диверсійні дії доречні. Але зараз починають розкривати деталі: везли з Одеси через Вірменію - як через Вірменію? Якийсь вірменський бізнес, який цим займався, - теж дивно, як це така фура заїхала на міст, буцімто там були сотні кілограмів вибухових речовин. Знов усе це нагадує таку історію, що хтось пропустив, хтось щось знав, хтось не знав", - додав політик.

Він порівняв вибухи на Кримському мосту з вибухами будинків у 1999 році.

"Там був подвійний агент Ачимез Гочіяєв, який начебто підписав папери про співпрацю з ФСБ, а проте водночас був сепаратистом-ісламістом, і хтозна, коли він був справжній – у ФСБ чи у зв’язках із ісламським підпіллям у Чечні. Так і тут – зараз почне з’ясовуватися: а цей, який віз, – він хто? А той, що йому вантаж передав? Тому що ми про це все знаємо лише від джерел із ФСБ, а яка притомна людина повірить, що ФСБ каже правду, що воно повідомить, як усе було насправді? Ніхто не повірить. Тому навіть якщо уявити, що цю диверсію здійснено за участі українських спецслужб, то, звісно, Путін це використає й у внутрішній політиці, щоб виявити можливості  для переформатування ФСБ (очевидно, що полетять голови краснодарського ФСБ, нібито – кримського, керівництво оперативників)", - зазначив Фейгін.

Політик певний, що вибухи "повісять" на того, хто до до цього не дотичний.

"Путін уже передав міст під повний контроль ФСБ – забезпечення охорони, і бізнес, і вантажі, і постачання. Передав конкретним генералам. ФСБ уже не займатиметься лише безпекою – вона всім цим бізнесом займатиметься. Плюс потрібно знайти цапа-відбувайла, і не просто якогось росгвардійця, який машину перевіряв, – уже зрозуміло, де той росгвардієць, який перевіряв машину й не знайшов там вибухових речовин, що ФСБ оприлюднило відеозаписи. Я вважаю, когось зроблять тим цапом-відбувайлом, хто взагалі до цього не дотичний", - підсумував він.

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Росія
Володимир Путін
ФСБ
Кримський міст
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