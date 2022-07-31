Публіцист поділився деталями в програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".

"Путін використовує війну для знищення народів Росії. Мене не дивує те, що в Україні перебуває так багато представників національних меншин РФ. Адже Путін зробив усе можливе, щоб території проживання цих меншин маргіналізувалися, щоб їм не було, що робити, окрім, як іти в армію. До прикладу, в окремих районах Бурятії майже немає молодих чоловіків. Це все робиться цілеспрямовано", - зауважив Віталій Портников.

Журналіст додав, що Путін затягує гайки в Росії.

"Володимир Путін дуже активно затягує гайки в країні. Нещодавно навіть був судовий вирок людині, яка не написала жодного слова у соцмережах - ніяким чином не висловила свою політичну позицію, а лише поставила кілька лайків", - зазначив Портников.

30 липня політолог Андрій Піонтковський розповів, що в армії Росії закінчується особовий склад, тому по Москві збирають безхатьків, а в глибинці рекламують щасливих сімей, які придбали авто за "гробові" виплати.

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