Путін використовує війну проти України для знищення народів Росії, - Портников
Журналіст Віталій Портников вважає, що президент країни-агресорки Володимир Путін використовує війну проти України для знищення народів Російської Федерації
Публіцист поділився деталями в програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".
"Путін використовує війну для знищення народів Росії. Мене не дивує те, що в Україні перебуває так багато представників національних меншин РФ. Адже Путін зробив усе можливе, щоб території проживання цих меншин маргіналізувалися, щоб їм не було, що робити, окрім, як іти в армію. До прикладу, в окремих районах Бурятії майже немає молодих чоловіків. Це все робиться цілеспрямовано", - зауважив Віталій Портников.
Журналіст додав, що Путін затягує гайки в Росії.
"Володимир Путін дуже активно затягує гайки в країні. Нещодавно навіть був судовий вирок людині, яка не написала жодного слова у соцмережах - ніяким чином не висловила свою політичну позицію, а лише поставила кілька лайків", - зазначив Портников.
- 30 липня політолог Андрій Піонтковський розповів, що в армії Росії закінчується особовий склад, тому по Москві збирають безхатьків, а в глибинці рекламують щасливих сімей, які придбали авто за "гробові" виплати.
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