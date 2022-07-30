Експерт поділився деталями в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Є інформація про собянінський полк: мер Москви Собянін усіх безхатьків збирає по столиці, щоб відправити на Донбас. Сьогодні кажуть про якийсь якутський полк. Показували нам якісь дивні світлини та відео сахалінських ополченців. Це люди старше 50 років, зігнуті, які спираються, наче на милиці, на гвинтівки, що їм видали. Вбрані в якісь старі однострої - тобто людей відправили, ймовірно, сім’ї. Відправляють дідусів, щоб купити "жигулі" на 4 млн "гробових" виплат", - зазначив Піонтковський.

Політолог додав, що навіть на російському телебаченні була реклама, де щаслива сімʼя тішиться автомобілю, який вони купили за виплати за загибель сина на війні проти України.

"Це приголомшливо - така соціальна реклама була на російському телебаченні: показували щасливу сім’ю, в якої син загинув на Донбасі. Вони радісно повідомляють, що добрий Путін дав їм 4 мільйони й вони мають тепер "жигулі". Остання деталь підкреслює цинізм російських пропагандистів. Ця соціальна реклама не була показана на Москву, тільки на решту Росії. Вони розуміють, що москвичів вони цим не переконають, а от зубожіла провінція розмірковуватиме над тим, чи не відправити сина або дідуся, щоб найперше десь украв холодильник і надіслав, а коли прийде домовина, його можна буде конвертувати в "жигульонка". Ось у якому стані перебувають зараз російська армія й російське суспільство", - зауважив Андрій Піонтковський.

16 липня Дмитро Лінько, командир підрозділу "Стугна" заявив, що росіяни інформаційною кампанією накачують своє суспільство, що воюють не з Україною, а з НАТО та зі всім світом, аби підвести до того, що може бути оголошена повна мобілізація.

29 липня радник глави МВС Вадим Денисенко припустив, що наприкінці липня - на початку серпня росіяни зберуть 20-25 тисяч призовників

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb