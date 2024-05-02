Киргизстан скасував ходу "Безсмертного полку" на 9 травня

Про це міністерство інформує у фейсбуці.

"Враховуючи існуючі загрози громадській безпеці, ухвалено рішення скасувати ходу "Безсмертного полку" в Киргизстані", - йдеться у заяві МВС.

Зазначається, що "з метою забезпечення громадського порядку та безпеки вживають комплекс заходів, спрямованих на запобігання та виключення ризиків порушень правопорядку та скоєння злочинів у місцях масового скупчення людей".