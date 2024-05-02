Обстріл Одеси підкреслює важливість посилення ППО України, – посол США

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк у мережі Х.

"Сталася чергова жахлива атака Росії на Одесу із застосуванням балістичних ракет, унаслідок якої постраждав склад, що відправляє товари по Україні, було поранено 13 осіб. Це ще раз підкреслює важливість протиповітряної оборони для здатності України захистити себе від російських атак".

Tonight, another terrible Russian attack on Odesa with ballistic missiles, hitting a warehouse that send goods across Ukraine and injuring 13 people.



This underscores again the importance of air defense to Ukraine’s ability to defend itself against Russia’s

brutal attacks. pic.twitter.com/4OnhoiJrE5 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 1, 2024