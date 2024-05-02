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Обстріл Одеси підкреслює важливість посилення ППО України, – посол США

2 травня, 2024 четвер
01:51
Війна з Росією на фото: Бріджит Брінк

Черговий обстріл Одеси балістичними ракетами підкреслює важливість посилення ППО України для захисту від атак Росії

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк у мережі Х.

"Сталася чергова жахлива атака Росії на Одесу із застосуванням балістичних ракет, унаслідок якої постраждав склад, що відправляє товари по Україні, було поранено 13 осіб. Це ще раз підкреслює важливість протиповітряної оборони для здатності України захистити себе від російських атак".

  • Нагадаємо, ввечері 1 травня російська армія атакувала балістичними ракетами Одесу, відомо про 13 постраждалих.
Теги:
Одеса
ППО
США
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