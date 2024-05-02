Вірменія та НАТО погодили співпрацю на 2024 рік

Про це йдеться в пресрелізі вірменського Міністерства оборони від 1 травня.

Вірменську делегацію в НАТО очолив заступник говори Генерального штабу Збройних сил Вірменії полковник Артур Єроян.

Під час зустрічі сторони обговорили результати підтримки військових навчальних закладів і центрів Вірменії в межах Програми розвитку оборонної освіти НАТО.

"Сторони погодили програму співпраці на 2024 рік і намітили перспективи співпраці на 2025 рік", – йдеться в повідомленні.

Також Єроян обговорив із директором зі співробітництва в галузі безпеки Міжнародного військового штабу НАТО генерал-лейтенантом Дачаном Тіберіу Шербаном можливості розширення програм військового співробітництва Вірменії та Альянсу.

Паралельно вірменське Міноборони повідомило про участь у військових навчаннях НАТО "Хоробрий воїн", в межах яких вірменський медичний батальйон перебуває на полігоні Баконікут в Угорщині.