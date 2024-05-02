Вірменія та НАТО погодили співпрацю на 2024 рік
Представники Вірменії під час візиту до штаб-квартири Північноатлантичного Альянсу в Брюсселі 29-30 квітня погодили програму співпраці з НАТО на 2024 рік
Про це йдеться в пресрелізі вірменського Міністерства оборони від 1 травня.
Вірменську делегацію в НАТО очолив заступник говори Генерального штабу Збройних сил Вірменії полковник Артур Єроян.
Під час зустрічі сторони обговорили результати підтримки військових навчальних закладів і центрів Вірменії в межах Програми розвитку оборонної освіти НАТО.
"Сторони погодили програму співпраці на 2024 рік і намітили перспективи співпраці на 2025 рік", – йдеться в повідомленні.
Також Єроян обговорив із директором зі співробітництва в галузі безпеки Міжнародного військового штабу НАТО генерал-лейтенантом Дачаном Тіберіу Шербаном можливості розширення програм військового співробітництва Вірменії та Альянсу.
Паралельно вірменське Міноборони повідомило про участь у військових навчаннях НАТО "Хоробрий воїн", в межах яких вірменський медичний батальйон перебуває на полігоні Баконікут в Угорщині.
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