Столтенберг після Азербайджану та Грузії завітав у Вірменію
19 березня до Єревану прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який до того відвідав Азербайджан та Грузію. Він зустрівся з прем'єром Ніколом Пашиняном
Про це повідомляє пресслужба прем'єра Вірменії.
Під час бесіди тет-а-тет співрозмовники обговорили питання взаємодії Вірменія-НАТО. Відбувся обмін думками навколо регіональних процесів, обговорень, пов'язаних із мирним договором Вірменія-Азербайджан.
Як зазначає видання news.am, Столтенберг високо оцінив особисту позицію вірменського прем'єра, його відданість миру та демократії. "Вірменія давній партнер НАТО і я високо і високо оцінюю внесок у місії НАТО", - заявив Столтенберг, додавши, що Вірменія понад 20 років є важливим партнером у миротворчій діяльності Альянсу, допомагаючи створювати в Косово безпечне середовище для всіх громад. Він також привітав збільшення миротворчого контингенту РА.
"Ми говорили також про прогрес внутрішніх реформ у Вірменії. Я вітав зміцнення демократичного контролю над Збройними силами, у тому числі через участь у програмі НАТО з підвищення дисциплінованості. Ви виявили справжню відданість боротьбі з корупцією, зміцненню демократичних інститутів та дотримання верховенства закону", - заявив Столтенберг.
Зустріч Пашиняна та Столтенберга потім продовжилася у розширеному складі. За її підсумками очікується спільна заява для преси.
У Єревані генсек НАТО також проведе зустріч із президентом республіки Ваагном Хачатряном.
Впродовж 17-18 березня Столтенберг перебував у Азербайджані, потім — у Грузії.
- Раніше повідомлялося, що Зеленський орієнтовно у березні мав відвідати Вірменію та Азербайджан – це був би його перший візит президент України у регіон. Проте візит відкладено через рішення Баку.
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