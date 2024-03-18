"Важливо посилити підтримку": Столтенберг заявив, що НАТО забезпечує 99% військової допомоги Україні

Про це він заявив на пресконференції з прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе, передає "Грузія Online".

"Росія переслідує імперські амбіції, і ситуація в Україні на полі бою складна. Тому життєво важливо, щоб ми посилили підтримку. Союзники по НАТО забезпечують 99 відсотків військової допомоги, і наші партнери також відіграють важливу роль", - сказав Столтенберг.

Він також схвалив, що Грузія приймає тисячі українських біженців та надає значну гуманітарну та фінансову допомогу.

За словами Столтенберга, Грузія стикається з комплексними викликами у сфері безпеки.