"Важливо посилити підтримку": Столтенберг заявив, що НАТО забезпечує 99% військової допомоги Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО забезпечує 99% військової допомоги Україні, проте ситуація на фронті складна, тому важливо посилити підтримку
Про це він заявив на пресконференції з прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе, передає "Грузія Online".
"Росія переслідує імперські амбіції, і ситуація в Україні на полі бою складна. Тому життєво важливо, щоб ми посилили підтримку. Союзники по НАТО забезпечують 99 відсотків військової допомоги, і наші партнери також відіграють важливу роль", - сказав Столтенберг.
Він також схвалив, що Грузія приймає тисячі українських біженців та надає значну гуманітарну та фінансову допомогу.
За словами Столтенберга, Грузія стикається з комплексними викликами у сфері безпеки.
- Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що, за результатами щорічних опитувань громадської думки серед громадян країн-членів Альянсу, дві третини людей виступають за продовження підтримки України.
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