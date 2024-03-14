Серед громадян країн-членів НАТО дві третини виступають за продовження підтримки України, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що за результатами щорічних опитувань громадської думки серед громадян країн-членів Альянсу, дві третини людей виступають за продовження підтримки України
Про це Столтенберг повідомив у щорічній доповіді.
Під час оголошення результатів опитувань громадської думки в НАТО, які вперше включали опитування громадян Фінляндії та Швеції, Столтенберг зазначив, що дві третини громадян країн-членів Альянсу хочуть, щоб їхні країни продовжували підтримувати Україну. Вони висловили "рішучу солідарність з хоробрими українцями".
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Генсек НАТО вказав, що у 2023 році члени Альянсу надали безпрецедентну допомогу Україні. Йдеться, зокрема, про системи дальньої дії - британські ракети Storm Shadow і французькі ракети SCALP. Крім того, члени НАТО погодились надати Україні літаки F-16, а деякі також підписали двосторонні безпекові угоди.
"Україна потребує ще більшої підтримки, і вона потрібна їй зараз. В українців не закінчується мужність. У них закінчуються боєприпаси. Це критичний момент, і було б серйозною історичною помилкою дозволити Путіну перемогти. Ми не можемо дозволити авторитарним лідерам домогтися свого за допомогою сили", - наголосив Столтенберг.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив 24 лютого, що президент РФ Володимир Путін розпочав війну, бо хотів закрити двері України перед НАТО, але домігся протилежного: "Україна тепер ближча до НАТО, ніж будь-коли".
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