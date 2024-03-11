Після 200 років нейтралітету, Швеція офіційно в НАТО. Як це змінить баланс сил та допоможе Україні. Пояснюємо

Швеція, як і Україна має синьо-жовтий стяг та є однієї з найбільших країн Європи. Більше того, історії двох країн мають чимало спільних точок дотику, адже Стокгольм від Києва відділяє всього 1000 км. За однією з версій істориків, князівська династія Рюриковичів, яка правила Київською Русю, походила з Скандинавії, зокрема, можливо від шведсько-норвезьких правителів династії Інґлінґів. А в часи Гетьманщини, Швеція спершу допомагала козакам воювати з поляками, а згодом гетьман Іван Мазепа спробував разом з королем Швеції Калом ХІІ побороти московського царя Петра І.

Еспресо розповість про важливі зміни на військово-політичній карті Європи зі вступом Швеції в НАТО та яким чином це може допомогти Києву у протистоянні з армією Путіна.

Про що у статті:

Історія шведського нейтралітету та відносини з НАТО;

Вступ Швеції в НАТО, чому це посилює Альянс;

Як вступ у НАТО Швеції міняє геополітичну ситуацію та допоможе Україні у війні з РФ.

Історія шведського нейтралітету та відносини з НАТО

Фото: відкриті джерела

Тож, з 1814 року по 2022 рік політика шведської держави була заснована на дотримуванні строгого нейтралітету і не бажанні приєднання до будь-яких військових блоків чи союзів. Чому колись грізні вікінги або варяги, які плавали по всій Європі в пошуках бійок, у підсумку вирішили стати мирною нацією?

Звісно, немає простої відповіді на це питання, але якщо коротко – після сотень років активних боїв в Європі за встановлення Шведської імперії, шведи дійшли до свого максимуму і поступово, втрачаючи позиції, змушені були поступитися новим грізним імперіям. Втративши Фінляндію на користь Росії та північну Німеччину на користь Данії, Швеція змогла зберегти лише свій вплив на Норвегію, з якою відбулася остання війна шведів в 1814 році, яка призвела до виникнення на сто років Сполученого королівства Швеції та Норвегії. З завершенням наполеонівських воєн Швеція перестала брати участь у воєнних діях. А в 1834 році прийняла декларацію про постійний збройний нейтралітет.

З того часу всі світові війни дивом оминали Швецію, як і Швейцарію, яка теж 200 років тому вирішила бути нейтральною. У ХХ та ХХІ століттях шведські війська брали участь лише у певних миротворчих місіях, зокрема, під час Боснійської війни, війн в Афганістані та Лівії.

Під час Холодної війни, шведи знову вирішили маневрувати на міжнародній арені. У 1949 році, коли виникло НАТО, Швеція вирішила не вступати в Альянс і традиційно оголосила політику безпеки, яка спрямована на неприєднання в мирний період і нейтралітет під час війни.

Однак в 90-ті роки минулого століття, у Швеції почав змінюватися внутрішній дискурс сприйняття НАТО та своєї ролі. Швеція приєдналася до програми НАТО Партнерства заради миру у 1994 році. А в грудні 2006 року Швеція була офіційно запрошена приєднатися до Сил швидкого реагування НАТО, але правлячі політичні партії країни виступили проти такого членства, хоча Швеція брала участь в очолюваних НАТО місіях. Прем'єр-міністр Швеції заявив у 2007 році, що шведське членство в НАТО вимагає "дуже широкої" більшості у парламенті Швеції і потребує співпраці з традиційним союзником шведів – Фінляндією, яка теж змушена була довгий час зберігати свій нейтралітет. До того ж, більшість шведів були проти приєднання до військового союзу і порушення багаторічних традицій нейтралітету.

Вперше про те, що Швеція має одного дня стати членом НАТО політики країни заговорила саме після початку російської агресії на сході України та анексії Криму в 2014 році. Тоді деякі шведські лідери припустили, що Швеція повинна розглянути питання про приєднання до НАТО. Як відповідь на саміті Альянсу в Уельсі у вересні 2014 року Швеція приєдналася до Партнерства з розширеними можливостями НАТО. З того часу почалася тісніша співпраця між шведськими військовими силами та силами країн Альянсу.

Тема вступу в НАТО стала популярною для обговорення як на політичних ток-шоу, так і на суспільно-популярному рівні. Зокрема, варто згадати популярний політичний норвезько-шведський серіал "Окуповані", який з’явився в 2015 році та у свій спосіб розповідав історію окупації Скандинавії росіянами.

Цікаво, що перед початком повномасштабної війни, 16 лютого 2022 року в уряді Швеції офіційно заявили про відмову подавати заявку на вступ в НАТО. Однак події, що сталися після 24 лютого – різко змінили думку як шведських політиків, так і суспільства. Вже у квітні 2022 року з’явилася інформація, що Швеція та Фінляндія готові разом подати документи на вступ в НАТО. За місяць часу, у травні 2022 року дві країни подали відповідне прохання, яке було позитивно оцінено практично всіма членами Альянсу, адже за своїми критеріями вони підходили до вступу в Альянс. Єдиним, хто мав сумніви був президент Туреччини та прем’єр Угорщини. Власне, через їхню позицію питання вступу розтягнулося. У квітні 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м членом Північноатлантичного альянсу, а Швеція – лише у березні 2024 року.

Вступ Швеції в НАТО, чому це посилює Альянс

Фото: The Washington Post

11 березня 2024 року у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі підняли прапор Швеції, яка офіційно стала 32-им членом Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що приєднання Швеції добре як для самої країни, так і для стабільності на півночі та для безпеки всього Альянсу.

"Швеція вже давно є нашим партнером. Тепер ви – союзник з усіма вигодами, що випливають із цього, і обов'язками. Швеція зайняла своє законне місце за столом НАТО під щитом захисту статті 5 — найвищої гарантії нашої свободи та безпеки. Всі за одного і один за всіх ", – сказав Столтенберг.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон чітко заявив, що саме російське вторгнення в Україну стало каталізатором змін зовнішньої політики країни.

"Російське, жорстоке, повномасштабне вторгнення проти України об’єднало Швецію під висновком, що повноцінне членство в НАТО є єдиним розумним вибором", – сказав Крістерссон.

Як відзначає Associated Press, президент РФ Володимир Путін стверджував, що розпочав свою війну в Україні, принаймні частково, через розширення НАТО на схід проти Росії, але як виявилося, "війна мала негативний протилежний ефект, підштовхнувши більше країн приєднатися до Альянсу".

"Коли два роки тому президент Путін почав повномасштабне вторгнення, він хотів менше НАТО та більше контролю над своїми сусідами. А у підсумку він отримує більше НАТО. Фінляндія та Швеція є повноправними членами, а Україна ближче до членства в НАТО, ніж будь-коли раніше і питання не "якщо", а "коли" це станеться", - підсумував Генсек НАТО.

Тож, що у підсумку отримає НАТО в особі приєднання Швеції?

У Швеції проживає близько 10 млн осіб, відповідно країна має кількамільйонний мобілізаційний ресурс. Збройні сили Швеції налічують близько 25 тис. професійних солдат. Також понад 21 тис. осіб служить у внутрішній гвардії та понад 11 тис. військовослужбовців відносяться до резерву. Загалом під час війни Швеція може виставити близько 64 тис. солдат.

Шведська армія має 121 танк (Leopard 2A5/Strv 122 ), приблизно 1300 БТР (Patria XA-360/ 203/180, RG-32 Scout), 800 БМП (550 CV9040, 150 Bv410, 90 Bv308/309), та 48 самохідних артилерійських установок (Archer).

Швеція разом з Фінляндією, по-суті, контролюють Балтійське море (зокрема важливий острів Готланд), а разом з Данією – вихід з Північне море та Атлантичний океан. Відповідно, Швеція має потужний флот. ВМС Швеції складається з 387 кораблів, включаючи 4 підводні човни, 7 корветів, 9 тральщиків, 13 більших патрульних катерів і 9 спеціалізованих кораблів з різними допоміжними завданнями. Решта складається з різних менших суден, таких як десантні катери CB90, до речі, десятки яких увійшли в останній пакет військової допомоги Стокгольма на користь Києва.

Стосовно повітряних сил, то ВПС Швеції мають загалом 210 літаків, 154 з яких – це шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління компанії Saab, також присутні 6 військово-транспортних літаків Hercules. Решту складають різні транспортні та навчально-тренувальні літаки. Крім цього, шведи мають 15 гелікоптерів UH-60 Blackhawk, 18 NH90 і 20 вертольотів AgustaWestland.

З початком повномасштабної війни Росії проти України шведи збільшили витрати на оборону. Зокрема, у 2024 році вони становлять $12,04 млрд, тобто 2% від ВВП країни (у 2023 році – близько 1,52%). Власне, всі члени Альянсу зобов'язуються витрачати щонайменше 2% свого валового внутрішнього продукту (ВВП) на оборону щороку з метою забезпечення військової готовності Альянсу і стримування будь-яких потенційних нападів, однак далеко не всі цього дотримуються. А шведи відповідально ставляться до цього з першого року свого членства в НАТО.

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Як вступ у НАТО Швеції міняє геополітичну ситуацію та допоможе Україні у війні з РФ

Фото: Міністерство оборони Швеції

Хоча Швеція довгий час залишалася традиційно нейтральною країною, але саме це змусило її розбудувати величезний військово-промисловий комплекс, як пишуть у Politico – це те, що зміцнить Альянс перед загрозами, які створює президент Росії Володимир Путін.

"Членство Швеції є величезним геополітичним поштовхом для НАТО. Зараз члени Альянсу оточують Балтійське море (за винятком вузького входу до Санкт-Петербурга на Фінській затоці та російського Калінінграда). Окрім того, що це ускладнює життя Балтійського флоту Росії, це також дає Альянсу можливість контролювати важливі трубопроводи та кабелі під поверхнею", - відзначають у Politico.

Справді, військово-промисловий комплекс Швеції є надзвичайно потужним, адже виготовляє все: від надзвукових винищувачів Saab JAS 39 Gripen і САУ Archer до гранатометів Carl Gustav, протитанкової зброї AT4, підводних човнів класу Gotland і протикорабельних ракет RBS15. Шведи також співпрацюють з іншими військовими виробниками, одним із прикладів є Stridsvagn 122, шведська версія німецького танка Leopard 2.

За словами Ніла Мелвіна з аналітичного центру Лондонського Королівського інституту об’єднаних служб, рішення Швеції приєднатися в альянсі разом із Фінляндією є "частиною перетворення північної Європи на бастіон НАТО".

У The Washington Post пишуть, що військово-морські сили Швеції мають досвід роботи у водах Балтії та під ними, і їхні винищувачі патрулюватимуть небо регіону, що полегшить НАТО завдання захисту та поставок у балтійські країни, якщо виникне така необхідність. До речі, Стокгольм уже заявив, що відправить війська до багатонаціональних сил НАТО, що базуються в Латвії.

"Приєднання Швеції та Фінляндії надає НАТО розширений наземний, морський і повітряний потенціал. Швеція має потужний флот, який зміцнює оборону НАТО в Балтійському морі, і будує власні винищувачі. А збройні сили Фінляндії, які добре фінансуються, зберігають обов’язковий призов на військову службу для чоловіків", - відзначають у The Washington Post.

Важливо також відзначити, що вступ Швеції до НАТО означає збільшення присутності Альянсу в Арктиці. Швеція разом із Фінляндією є членом Арктичної ради, організації, яка контролює найпівнічнішу частину світу, членами якої також є Росія, Канада та Сполучені Штати.

Росія зберігає на Кольському півострові підводні човни з балістичними ракетами та ядерними боєголовками, щоб впливати на Арктику. Як члени НАТО, Швеція та Фінляндія можуть тепер допомогти контролювати арктичну діяльність росіян, перебуваючи безпосередньо біля кордонів Кольського півострова. Альянсу буде набагато легше стримувати російський надводний та підводний флот у Балтійському морі та контролювати Крайню Північ. До того ж, Швеція вже приступила до розробки та будівництва нового класу сучасних підводних човнів і більших корветів для берегової та протиповітряної оборони.

Також тепер і Фінляндія відчуває себе більш захищеною, адже маючи близько 1200 км кордону з Росією, фіни можуть покластися на надійне плече шведів, які тепер повноцінно в НАТО і можуть найперше допомогти в будь-який момент при випадку якогось загострення.

Як пишуть у The New York Times, наразі основними завданнями Швеції в Альянсі буде допомога в охороні Балтійського регіону та повітряного простору над Калінінградом, щоб забезпечити максимальну безпеку острова Гетеборга, який є ключовим для плавання в Балтійському морі і служить плацдармом для військ НАТО в цьому регіоні.

Хоч росіяни і традиційно заявили, що змушені тепер вжити "заходів військово-технічного характеру" у відповідь на вступ Швеції до НАТО, та це вже давно не лякає нікого в Альянсі.

Загалом, вступ Швеції та Фінляндії до НАТО змушує Путіна переглянути свою військову позицію на півночі, відповідно, це веде до перерозподілу як зброї, так і витрат. А це в будь-якому разі є позитивною новиною для Києва, адже зменшує можливості росіян вести війну в Україні. До того ж, через збільшення витрат шведами на оборону, Україна отримала від Стокгольму нове джерело для поповнення зброї і фінансів. Крайній пакет військової допомоги на рекордні €630 млн це яскраво ілюструє.

Аналітики відзначають, що приєднання Швеції в НАТО міняє безпековий ландшафт Європи на довгі роки, тому всі можливі наслідки ми побачимо лише з часом.

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