Прем'єр Швеції прокоментував погрози РФ через вступ країни до НАТО

Про це він сказав у коментарі інформагентству ТТ, пише "Європейська правда".

Напередодні, 27 лютого, посольство Росії у Стокгольмі опублікувало довгу заяву, де прокоментувало схвалення всіма членами Альянсу вступу Швеції.

У ній воно обурене рішенням шведського уряду відмовитись від нейтралітету і згадує низку історичних діячів, які висловлювались раніше проти цього ("забуваючи", що причиною рішення Швеції стала повномасштабна агресія Москви проти України).

Суть відозви російських дипломатів викладена в останніх двох абзацах, де вони від імені РФ обіцяють "вживати контрзаходів політичного та військово-технічного характеру з метою мінімізації загроз своїй національній безпеці".

"Їхній конкретний зміст залежатиме від умов і ступеня інтеграції Швеції в НАТО, зокрема можливого розміщення в цій країні військ, боєприпасів і озброєнь Альянсу", – підсумували там.

Шведський прем’єр Крістерссон, коментуючи цей опус, назвав заяву російського посольства очікуваною. "Так само було, коли Фінляндія приєдналася до НАТО. Добре відомо, що Росії не подобається, що ні Швеція, ні Фінляндія не стануть членами НАТО, але саме ми вирішуємо наш вибір", – додав він.

Крістерссон зауважив, що Швеція вже зазнає кібератак і спроб впливу з боку Росії, але додав, що влада напоготові й бачить, що росіяни роблять.

Що відомо про вступ Швеції до НАТО

18 травня 2022 року після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО.

4 квітня 2022 року Фінляндія стала 31-м членом НАТО. Натомість до Швеції були зауваження з боку Туреччини та Угорщини.

25 січня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

26 лютого вступ Швеції до НАТО ратифікував парламент Угорщини.