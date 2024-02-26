Угорщина ратифікувала вступ Швеції до НАТО

Про це повідомляє 444.hu.

Угорський парламент проголосував 188 голосів - "за" та 6 - "проти".

Угорщина стала останньою країною, що мала ратифікувати вступ Швеції, яка тепер стала членом Альянсу.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг привітав ратифікацію Угорщиною вступу Швеції до Альянсу і заявив, що вона зробить союзників сильнішими.

"Я вітаю голосування парламенту Угорщини за ратифікацію членства Швеції в НАТО. Тепер, коли всі члени Альянсу схвалили, Швеція стане 32-м союзником по НАТО. Членство Швеції зробить усіх нас сильнішими та безпечнішими", написав він у Х.

Що відомо про вступ Швеції до НАТО

18 травня 2022 року після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО.

4 квітня 2022 року Фінляндія стала 31-м членом НАТО. Натомість до Швеції були зауваження з боку Туреччини та Угорщини.

23 жовтня 2023 року президент Туреччини Ердоган вніс до парламенту на розгляд протокол про вступ Швеції до НАТО. 23 січня парламент Туреччини проголосував за ратифікацію заявки про вступ Швеції до НАТО.

25 січня Джо Байден надіслав листа лідерам ключових комітетів конгресу, повідомивши про свій намір розпочати формальні процедури щодо продажу винищувачів F-16 Туреччині, коли вона завершить процес приєднання Швеції до НАТО.

25 січня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. Відтак Угорщина залишилася єдиною державою, яка досі не схвалила приєднання Швеції.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запрошував прем’єра Швеції до Будапешта, щоб обговорити заявку про вступ Швеції в НАТО.

Посол США в Угорщині заявляв, що Сполучені Штати невдоволені тим, що ратифікація вступу Швеції до НАТО триває так довго Він також зазначив, що США не знають, що є причиною затримки з боку угорського уряду. Про це ж говорив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.