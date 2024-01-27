Вступ Швеції до НАТО: невідомо про жодні умови від Угорщини, - Білий дім

Про це сказав координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Вони (угорська сторона – ред.) вже дали зрозуміти, що будуть просуватися в цьому питанні",- зауважив наголосив він

Він закликав Будапешт провести процедуру швидко.

"Ми дуже оптимістично налаштовані, що Швеція незабаром стане новим членом НАТО, й Угорщина заявила, що не буде затримувати це",- додав Кірбі.

У відповідь на запитання, чи відомі США будь-які умови, Кірбі зазначив: "Я не знаю про якісь конкретні вимоги з боку Угорщини".