Вступ Швеції до НАТО: невідомо про жодні умови від Угорщини, - Білий дім
Сполучені Штати Америки очікують швидкого рішення Угорщини щодо ратифікації членства Швеції в НАТО та не знають про жодні умови Будапешта для цього
Про це сказав координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.
"Вони (угорська сторона – ред.) вже дали зрозуміти, що будуть просуватися в цьому питанні",- зауважив наголосив він
Він закликав Будапешт провести процедуру швидко.
"Ми дуже оптимістично налаштовані, що Швеція незабаром стане новим членом НАТО, й Угорщина заявила, що не буде затримувати це",- додав Кірбі.
У відповідь на запитання, чи відомі США будь-які умови, Кірбі зазначив: "Я не знаю про якісь конкретні вимоги з боку Угорщини".
- 18 травня 2022 року після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО.
- 4 квітня 2022 року Фінляндія стала 31-м членом НАТО. До Швеції були зауваження з боку Туреччини та Угорщини.
- 23 жовтня 2023 року Ердоган вніс до парламенту на розгляд протокол про вступ Швеції до НАТО. 23 січня парламент Туреччини проголосував за ратифікацію заявки про вступ Швеції до НАТО.
- 25 січня Джо Байден надіслав листа лідерам ключових комітетів конгресу, повідомивши про свій намір розпочати формальні процедури щодо продажу винищувачів F-16 Туреччині, коли вона завершить процес приєднання Швеції до НАТО.
- Напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив прем’єра Швеції до Будапешта, щоб обговорити заявку про вступ Швеції в НАТО.
- Зокрема, 25 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. Угорщина залишилася єдиною державою, яка досі не схвалила приєднання Швеції.
- Раніше посол США в Угорщині заявив, що Сполучені Штати невдоволені тим, що ратифікація вступу Швеції до НАТО триває так довго Він зазначив, що США не знають, що є причиною затримки з боку угорського уряду.
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