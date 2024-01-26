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США розкритикували Угорщину через затримку ратифікації вступу Швеції в НАТО

26 січня, 2024 п'ятниця
17:37
Світ Швеція - НАТО

Посол США в Угорщині заявив, що Сполучені Штати невдоволені тим, що ратифікація вступу Швеції до НАТО триває так довго, додавши, що Будапешт "справді самотній" і що угорський уряд замість зовнішньої політики переслідує "зовнішню фантазію"

Про це повідомляє The Guardian.

Попри те, що угорський уряд формально підтримує вступ Швеції, парламент країни уникає голосування з цього питання, що викликає розчарування серед союзників по НАТО і піднімає питання про мотивацію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Угорський лідер регулярно критикує своїх західних союзників і підтримує відносини з Москвою і Пекіном.

 "Альянс настільки сильний, наскільки сильні зобов'язання, які ми беремо один перед одним, і зобов'язання, яких ми дотримуємося, - заявив посол США Девід Прессман. - Я вважаю, що важливо, щоб угорський уряд виконував свої зобов'язання, а його зобов'язання полягало в тому, що він не буде останнім союзником, який ратифікує вступ Швеції до Альянсу".

Високопоставлені угорські політики стверджують, що заявка Швеції не була винесена на парламентське голосування, оскільки країна критично ставиться до стану угорської демократії. 

Прессман зазначив, що Сполучені Штати не знають, що є причиною затримки з боку угорського уряду.

"Ми розчаровані тим, що це триває так довго. І ми сподіваємося, що Угорщина виконає зобов'язання, які вона взяла на себе перед Сполученими Штатами та іншими союзниками", - додав Прессман.

Посол також підкреслив поглиблення дипломатичної ізоляції Будапешта, що виходить за рамки питання вступу Швеції до НАТО.

"Угорщина дійсно самотня - і вона не повинна бути такою", - зазначив він, назвавши рішення угорського уряду, такі як блокування фінансування ЄС для України, проведення переговорів з Володимиром Путіним і опір зусиллям з диверсифікації від російських енергоносіїв, "тривожними ознаками".

Прессман також назвав зовнішню політику угорського уряду "фантазією".

"Угорці вважають, що це політичний комунікаційний інструмент, де вони постійно говорять про імперіалістів і колонізаторів, Брюссель, і Джорджа Сороса,  і всіх цих суб'єктів, які намагаються "втрутитися" в їхню внутрішню політику, - і це насправді фантазія, - підкреслив він. - І це фантазія, яка слугує певним політичним цілям в цій країні, але також відволікає від деяких реальних викликів і можливостей, які має Угорщина".

Посол підкреслив, що, на його думку, спроба Угорщини чекати на зміну урядів означає, що вона не вирішує сьогоднішніх проблем.

  • 18 травня 2022 року після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО.
  • 4 квітня 2022 року Фінляндія стала 31-м членом НАТО. До Швеції були зауваження з боку Туреччини та Угорщини.
  • 23 жовтня 2023 року Ердоган вніс до парламенту на розгляд протокол про вступ Швеції до НАТО. 23 січня парламент Туреччини проголосував за ратифікацію заявки про вступ Швеції до НАТО.
  • 25 січня Джо Байден надіслав листа лідерам ключових комітетів конгресу, повідомивши про свій намір розпочати формальні процедури щодо продажу винищувачів F-16 Туреччині, коли вона завершить процес приєднання Швеції до НАТО.
  • Напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив прем’єра Швеції до Будапешта, щоб обговорити заявку про вступ Швеції в НАТО.
  • Зокрема, 25 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. Угорщина залишилася єдиною державою, яка досі не схвалила приєднання Швеції.
Теги:
Швеція
Угорщина
Віктор Орбан
НАТО
США
вступ до НАТО
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