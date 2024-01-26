США розкритикували Угорщину через затримку ратифікації вступу Швеції в НАТО

Про це повідомляє The Guardian.

Попри те, що угорський уряд формально підтримує вступ Швеції, парламент країни уникає голосування з цього питання, що викликає розчарування серед союзників по НАТО і піднімає питання про мотивацію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Угорський лідер регулярно критикує своїх західних союзників і підтримує відносини з Москвою і Пекіном.

"Альянс настільки сильний, наскільки сильні зобов'язання, які ми беремо один перед одним, і зобов'язання, яких ми дотримуємося, - заявив посол США Девід Прессман. - Я вважаю, що важливо, щоб угорський уряд виконував свої зобов'язання, а його зобов'язання полягало в тому, що він не буде останнім союзником, який ратифікує вступ Швеції до Альянсу".

Високопоставлені угорські політики стверджують, що заявка Швеції не була винесена на парламентське голосування, оскільки країна критично ставиться до стану угорської демократії.

Прессман зазначив, що Сполучені Штати не знають, що є причиною затримки з боку угорського уряду.

"Ми розчаровані тим, що це триває так довго. І ми сподіваємося, що Угорщина виконає зобов'язання, які вона взяла на себе перед Сполученими Штатами та іншими союзниками", - додав Прессман.

Посол також підкреслив поглиблення дипломатичної ізоляції Будапешта, що виходить за рамки питання вступу Швеції до НАТО.

"Угорщина дійсно самотня - і вона не повинна бути такою", - зазначив він, назвавши рішення угорського уряду, такі як блокування фінансування ЄС для України, проведення переговорів з Володимиром Путіним і опір зусиллям з диверсифікації від російських енергоносіїв, "тривожними ознаками".

Прессман також назвав зовнішню політику угорського уряду "фантазією".

"Угорці вважають, що це політичний комунікаційний інструмент, де вони постійно говорять про імперіалістів і колонізаторів, Брюссель, і Джорджа Сороса, і всіх цих суб'єктів, які намагаються "втрутитися" в їхню внутрішню політику, - і це насправді фантазія, - підкреслив він. - І це фантазія, яка слугує певним політичним цілям в цій країні, але також відволікає від деяких реальних викликів і можливостей, які має Угорщина".

Посол підкреслив, що, на його думку, спроба Угорщини чекати на зміну урядів означає, що вона не вирішує сьогоднішніх проблем.