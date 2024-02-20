Десантний катер, артснаряди та ЗРК: Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги Україні на €630 млн
У вівторок, 19 лютого, уряд Швеції представив новий найбільший пакет військової допомоги для України вартістю 630 млн євро, до якого зокрема увійдуть бойові десантні катери
Про це інформують Folkbladet і SVT.
Зазначається, що новий пакет, загальною вартістю 7,1 мільярда шведських крон, є вже 15-м, який Швеція надсилає Україні.
За даними ЗМІ, Швеція, зокрема, направить в Україну 10 десантно-штурмових катерів класу Stridsbåt 90, 20 десантних катерів, підводне озброєння, таке як міни і торпеди, низку зенітних систем типу Robot 70, протитанкові роботи моделі TOW, гранатомети з боєприпасами, артилерійські боєприпаси, ручні гранати, гранатомети "Карл Густав", медичне обладнання та автомобілі швидкої допомоги;
Так, 1 мільярд крон піде на закупівлю військової техніки через різні фонди, ще 1 мільярд – на замовлення нових бойових машин Stridsfordon 90 для України.
Водночас 400 мільйонів шведських крон будуть спрямовані на різні освітні ініціативи для українців.
За словами міністра оборони Швеції Пола Йонсона, новий пакет підтримки спеціально розроблений відповідно до потреб України. Він та прем’єр Швеції Ульф Крістенсен мають згодом офіційно оголосити про передачу допомоги Україні.
- Також раніше міністр оборони Швеції заявляв, що його країна відкрита для надання Україні сучасних винищувачів, але для цього скандинавська країна має спершу отримати повноправне членство в НАТО.
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