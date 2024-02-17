У Швеції після вступу в НАТО можуть погодити передачу Україні літаків Gripen
Швеція відкрита для надання Україні сучасних винищувачів, але для цього скандинавська країна має спершу отримати повноправне членство в НАТО
Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв'ю Kyiv Independent в кулуарах Мюнхенської конференції з питань безпеки.
Стокгольм вже раніше заявляв, що розгляне питання постачання винищувачів Gripen в Україну лише після того, як країна вступить до НАТО.
"Для того, щоб ми могли прийняти рішення, ми повинні бути повноправними членами НАТО і бути частиною статті 5. Це також рішення, яке має бути прийняте у співпраці з іншими", – сказав шведський міністр.
"Україні потрібні винищувачі четвертого і п'ятого покоління. Якщо ми, так чи інакше, можемо допомогти вам, ми відкриті до цього", – додав міністр.
Йонсон зазначив, що наразі зусилля союзників зосереджені на постачанні Україні винищувачів F-16. Такі країни, як Нідерланди, Данія, Бельгія та Норвегія пообіцяли передати Україні частину своїх F-16.
"Але якщо ми можемо допомогти в будь-який спосіб, ми також будемо раді розглянути це питання", – зауважив глава Міноборони Швеції.
- 15 лютого президент України Володимир Зеленський виступив з промовою на відкритті Міжнародної виставки "Перехрестя: 1000 років спільної історії Швеції та України", де заявив, що Росію треба привчити поважати інших і шукати шлях до миру.
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