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Війна з Росією: хроніка
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Ми повинні привчити Росію поважати інших і шукати шлях до миру, - Зеленський у зверненні до Швеції

16 лютого, 2024 п'ятниця
11:34
Війна з Росією Володимир Зеленський

15 лютого президент України Володимир Зеленський виступив з промовою на відкритті Міжнародної виставки "Перехрестя: 1000 років спільної історії Швеції та України", де заявив, що Росію треба привчити поважати інших і шукати шлях до миру

Про це повідомляє пресслужба президента.

Зеленський подякував учасникам за увагу до України та українців і "підтримку у битві заради свободи".

"Ця битва триває століттями. Буває, що вона спалахує жорстокими протистояннями. А буває, що ця битва згасає, ніби заморожуючись, щоб згодом знову розгорітися. Битва не просто між країнами чи ідеологіями. В її основі – боротьба двох сторін людської душі. Тієї, що поважає життя та сприймає інших нарівні із собою, та тієї, що поважає тільки себе та будь-кого іншого розглядає як загрозу", - наголосив президент.

Він зауважив, що кожен континент і кожна епоха страждали через спалахи цієї битви. За його совами, втома від втрат породила мрію людей про вічний мир, якому народи почали вчитися.

"Деяким народам вдалося. А деяким просто не пощастило із сусідами. Україна ніколи не хотіла війни, яка триває зараз і яка здається анахронічно недоречною у ХХІ столітті, нагадуючи ХІХ або навіть XVII століття. Неспровокована та злочинна російська агресія – це відображення злої частини людської душі, яка бореться за панування, зневажає життя і яка нічого не навчилася з історії, хоча полюбляє про історію згадувати", - підкреслив Зеленський.

Він сказав, що і українському, і шведському народам вже доводилося захищатися від такого зла: "Ми бачили, як інші народи підпадали під владу найгіршого в людській природі, як Росія зараз, та починали війни проти свободи інших".

Президент Зеленський говорить, що Європа навчилася долати й підпорядковувати правилам миру, совісті та повазі до інших "зло, яке може виникати в людській душі".

"Європа навчилася будувати мир. І ми маємо зберегти цей досвід – архітектуру співпраці у Європі та в Атлантичному просторі, яка працює заради нашої спільної безпеки. Ми маємо зміцнити наші союзи та альянси, щоб вони були реально здатними захищати життя і в сучасну епоху, і в майбутньому. Щоб XXI століття все ж таки відрізнялося від ХІХ чи ХVII – відрізнялося саме миром. Надійним миром. Тривалим миром. Миром, який не зруйнує жоден реваншист", - наголосив президент.

Він звернувся до Швеції з думкою, що саме від нас залежить, яким буде життя, згадки про історію, виставки та історичні книги в майбутньому.

"Ми повинні привчити Росію поважати інших. Ми маємо змусити її шукати шлях до миру. І це можливо. Памʼятаймо: в історію входять не ті, кому було легко і хто змирився, а ті, кому було складно, але вони вистояли", - запевнив голова держави, додавши, що українців та шведів об’єднує понад тисячу років спільної історії.

Зеленський підкреслив, що наші народи зберегли власну культуру та свій спосіб життя, навчилися цінувати мир і тепер разом пройдуть випробування.

"Гідно пройдемо – у сміливості та у співпраці. Нікому не віддамо права писати нашу історію. Дякую тобі, Швеціє!" - резюмував президент.

  • У п’ятницю, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію і підпише з Макроном двосторонню угоду з безпеки.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Швеція
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