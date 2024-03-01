Зеленський не поїде до Вірменії та Азербайджану через рішення Баку, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський відклав робочий візит до Азербайджану та Вірменії через рішення влади Баку
Про це пише Radar Armenia.
Зазначається, що візит Зеленського скасувала влада Баку, проте точної причини не назвали.
"За інформацією Radar Armenia, президент України Володимир Зеленський, всупереч попереднім чуткам, не прибуде в регіон ні до Вірменії, ні до Азербайджану через скасування візиту Баку", - йдеться у повідомленні.
- Раніше повідомлялося, що Зеленський орієнтовно у березні мав відвідати Вірменію та Азербайджан - це був би його перший візит президент України у регіон.
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