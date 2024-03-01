Зеленський не поїде до Вірменії та Азербайджану через рішення Баку, - ЗМІ

Про це пише Radar Armenia.

Зазначається, що візит Зеленського скасувала влада Баку, проте точної причини не назвали.

"За інформацією Radar Armenia, президент України Володимир Зеленський, всупереч попереднім чуткам, не прибуде в регіон ні до Вірменії, ні до Азербайджану через скасування візиту Баку", - йдеться у повідомленні.