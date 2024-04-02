До Вірменії прибула група військових інструкторів зі США

Про це повідомило Міноборони Вірменії.

Інструктори пробудуть у Вірменії до 5 квітня. Вони проведуть навчання з обміну досвідом у галузі зав'язків із громадськістю та комунікацій.

Крім того, 5 квітня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінуться у Брюсселі для узгодження умов євроатлантичної інтеграції Єревана.

Очільник МЗС Вірменії Арарат Мірзоян назвав учора Європу та США основними партнерами республіки.