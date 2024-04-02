До Вірменії прибула група військових інструкторів зі США
1 квітня група американських військових інструкторів прибула до Вірменії, де проведе тренінг зі зав'язків з громадськістю та комунікацій
Про це повідомило Міноборони Вірменії.
Інструктори пробудуть у Вірменії до 5 квітня. Вони проведуть навчання з обміну досвідом у галузі зав'язків із громадськістю та комунікацій.
Крім того, 5 квітня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінуться у Брюсселі для узгодження умов євроатлантичної інтеграції Єревана.
Очільник МЗС Вірменії Арарат Мірзоян назвав учора Європу та США основними партнерами республіки.
- 19 березня до Єревану прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який до того відвідав Азербайджан та Грузію. Він зустрівся з прем'єром Ніколом Пашиняном.
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