Парламент Вірменії ратифікував угоду про статус місії ЄС у країні

Про це повідомляє "Арменпрес".

Угода регулює діяльність місії ЄС, охоплюючи місію та її персонал, а також уточнюючи її функції на території країни. Діяльність місії регулюється не лише з метою забезпечення стабільності східних кордонів Вірменії, але й з погляду швидких процесів зближення політичних відносин ЄС-Вірменія.

Місія ЄС, включаючи всі її компоненти: підрозділи, штаб-квартиру та персонал, розглядатиметься компетентними органами Вірменії як представництво з дипломатичним статусом у митних та податкових питаннях.

Угода також визначає функції відповідних органів, спрямовані на забезпечення діяльності місії ЄС у Вірменії, процедури перетину кордону та пересування територією країни, привілеї та імунітет, а також правову юрисдикцію, безпеку та інші питання, пов'язані з доступом до інформації.