Парламент Вірменії ратифікував угоду про статус місії ЄС у країні
Національні збори ратифікували угоду з Європейським Союзом про статус місії Європейського Союзу у Вірменії (EUM)
Про це повідомляє "Арменпрес".
Угода регулює діяльність місії ЄС, охоплюючи місію та її персонал, а також уточнюючи її функції на території країни. Діяльність місії регулюється не лише з метою забезпечення стабільності східних кордонів Вірменії, але й з погляду швидких процесів зближення політичних відносин ЄС-Вірменія.
Місія ЄС, включаючи всі її компоненти: підрозділи, штаб-квартиру та персонал, розглядатиметься компетентними органами Вірменії як представництво з дипломатичним статусом у митних та податкових питаннях.
Угода також визначає функції відповідних органів, спрямовані на забезпечення діяльності місії ЄС у Вірменії, процедури перетину кордону та пересування територією країни, привілеї та імунітет, а також правову юрисдикцію, безпеку та інші питання, пов'язані з доступом до інформації.
- Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол на початку березня відвідав парламент, закликавши оформити подання заявки на вступ у ЄС до осені.
- 14 березня Європарламент підтримав намір Вірменії стати кандидатом на вступ до ЄС.
- 19 березня до Єревану прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який до того відвідав Азербайджан та Грузію.
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