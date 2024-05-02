Дуда під час головування Польщі в ЄС хоче організувати два саміти на підтримку України
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що під час головування країни в Європейському союзі наступного року Варшава повинна зосередитися, серед іншого, на питанні євроінтеграції України, та ліквідації наслідків російської агресії
Про це повідомляє "Польське радіо".
За словами лідера Польщі, у першій половині 2025 року Варшаві слід буде організувати два саміти – з Україною та зі Сполученими Штатами Америки.
Ці саміти, організовані під час головування Польщі в ЄС, мають бути зосереджені на питаннях відбудови України та вступу країни до Євросоюзу, запропонував Дуда під час промови у Президентському палаці з нагоди 20-річчя вступу Польщі до ЄС.
"Я вважаю, що ми повинні організувати у Польщі два європейські саміти саме для того, щоб підкреслити важливість цих найважливіших елементів розвитку Європи для майбутнього", - зазначив він.
Дуда уточнив, що виступає за організацію саміту ЄС - США, та другого саміту ЄС - Україна, що буде "зосереджений на питаннях відбудови України та вступу України до Європейського союзу".
Головування Польщі в ЄС
Нагадаємо, згідно з графіком, Польща знову головуватиме в Євросоюзі у першій половині 2025 року. Окрім неї, тріо головуючих держав буде сформовано разом з Данією та Кіпром.
- На початку червня спікери парламентів України, Польщі та країн Балтії проведуть саміт з питань безпеки у польському місті Білосток. Керівники парламентів мають намір підтвердити єдність на тлі загроз, з якими сьогодні стикаються країни.
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