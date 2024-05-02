МВФ прогнозує скорочення частки економіки РФ у світовому ВВП до історичного мінімуму
Всупереч амбітним планам Кремля і обіцянкам Путіна російська економіка в найближчі п'ять років зростатиме повільніше за світову і продовжуватиме втрачати частку в глобальному ВВП
Такий прогноз дає Міжнародний валютний фонд у квітневому блоці макроекономічних проєктуваннь.
За оцінкою МВФ, на кінець 2023 року на Росію припадало 2,94% світового випуску товарів і послуг за паритетом купівельної спроможності (ППС). До 2025 року ця частка знизиться до 2,9%, у 2026-му опуститься до 2,85%, у 2027-му — до 2,8%.
До кінця 2028 року, за розрахунками МВФ, на РФ буде припадати вже лише 2,75% світової економіки, а у 2029 році лише 2,7%. Це стане мінімумом за всю сучасну історію країни нижче, ніж дно 1998 року, коли на тлі дефолту частка Росії у ВВП світу падала до 2,83%.
- У кінці лютого у МВФ заявили, що конфіскація російських активів повинна мати достатнє правове підґрунтя, щоб уникнути потенційних ризиків.
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