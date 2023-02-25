Про це сказав ексрадник державного секретаря США Метью Брайза в етері Еспресо.

"Путін вирішив заморозити, призупинити виконання Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, але не вийти з нього і не скасувати цей договір. Я думаю, що Путін посилає сигнал Сполученим Штатам, що вся система контролю над озброєннями, яка існувала з 1970-х років, починаючи з Договору про протиракетну оборону 1972 року, з якого США, до речі, вийшли у 2002 році, вже не діє. Він хоче посіяти страх, особливо в Європі, що США поводяться небезпечно, що може призвести до ядерної конфронтації не тільки між США і Росією, але й між Європою і Росією. Тому Путін використовує цю загрозу, намагаючись підірвати єдність трансатлантичної спільноти в підтримці України", - наголосив він.

За словами Метью Брайзи, Володимир Путін не говорив про вихід РФ із угоди, адже тоді спрацював би проти власної мети. Дипломат вважає, що такий крок має невеликий вплив, адже з початку пандемії Росія не дозволяла США відстежити дотримання нею договору. Коли РФ розпочала повномасштабну війну проти України, такі візити стали недоцільними.

"Це ще один символічний жест, спрямований на те, щоб посіяти страх, і немає жодних причин, чому стратегічна стабільність буде якимось чином підірвана, якщо Росія заморозить виконання договору", - зауважив Метью Брайза.