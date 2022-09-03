Путін вирішив, що він здобуде контроль над Україною чи зруйнує її, - військовий експерт Шерр

Про це сказав британський аналітик та військовий експерт Джеймс Шерр в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

Він сказав, що в західному розумінні, Україна перемагає.

"У розумінні Путіна все ще не так однозначно. Україна зазнала дуже значних територіальних втрат, зокрема вздовж узбережжя Чорного моря, а також руйнівних економічних збитків через наслідки встановлення окупаційного режиму. Мільйони людей депортовано, у тому числі понад чверть мільйона дітей. Економічні наслідки є колосальними, а західна допомога заледве покриє мінімальні економічні потреби в довгостроковій перспективі", - зазначив Шерр.

На його думку, у Москві далеко не переконані, що Україна перебуває на траєкторії перемоги у цій війні,

"З того часу, як почалася війна у 2014 році, Путін твердо вирішив, що він або здобуде контроль над Україною, або зруйнує її вщент, і відтоді нічого так і не змінилося. Ця війна почалася через те, що Мінські угоди не виправдали своєї місії та не спричинили дестабілізації в Україні, на яку розраховували в Росії. Французи та німці, від яких очікували допомоги, не допомогли, а Зеленський, якого вважали слабким та потенційною маріонеткою, натомість вразив геть усіх. І вразив ще в грудні 2019 року під час зустрічі у "Нормандському форматі", де його виступ навіть змусив Путіна помітно нервувати, а поза камерою викликав істерику Суркова. Ще до січня 2021 року Лавров висунув Заходу чіткий ультиматум: або ви приборкаєте Україну, або це зробимо ми. І відтоді розпочався зворотний відлік до повномасштабної війни", - додав експерт.

Шерр наголосив, що за кілька місяців до війни, все вказувало на те, що насильницький конфлікт - неминучий.

"Нинішнє керівництво в Москві сповнене рішучості та готове до затяжної війни, як би довго вона не тривала, якою б не була ціна для Росії, навіть якщо від економіки Росії залишаться одні руїни. Навіть якщо нині збройні сили РФ платять величезну ціну, вони "грають", поки не виграють. Як сказав Сталін, "переможців не судять", і байдуже, якою буде ціна. Путін, зокрема, вважає, що якщо виграти геополітичну боротьбу, то й економічні показники самі по собі підтягнуться. Тож він готовий заплатити будь-яку економічну ціну поки він при владі, щоб пригнобити Україну", - зазначив він.

Експерт вважає, що росіяни зосереджені на тому, щоб змусити Захід переконати Україну піти на небезпечні поступки та безпідставні компроміси.

"Кремль розуміє необхідність ведення довготривалої війни. І я думаю, що це триватиме доти, доки у них вистачить потуги. І цілком можливо, що спільно ми змусимо їх видихнутися. Це надзвичайно реалістична ціль для всіх нас, тобто Захід має змиритися з неминучістю тривалої війни, і деяким країнам уже це вдається, а іншим – ще ні", - підсумував Шерр.