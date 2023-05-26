Жозеп Боррель, головний дипломат ЄС, днями заявив, що без західної допомоги Україна максимум протримається пару днів, але не це головне, а те, що Україну підтримують, бо інакше її захоплять і вона стане схожа на Білорусь. Ця заява є черговим свідченням нашої великої комунікаційної невдачі, а саме донесення Заходу, що Путін не воює з Україною, він воює з Заходом.

Раз на пів року я, мабуть, маю нагадувати основи цієї війни.

У грудні 2021 року Путін надіслав листа з ультиматумом до НАТО порушити свій статут і відмовити у потенційному приєднанні Україні, Грузії та інших, а також прибрати зброю та війська з країн, які приєднались до блоку після 1997 року. Ще раз: Путін нічого не писав Україні, і нічого не вимагав від України. І тільки після того, як йому офіційно відмовили в кінці січня — він вирішив вдатись до військових дій.

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Путін надіслав листа з ультиматумом до НАТО порушити свій статут і відмовити у потенційному приєднанні Україні, Грузії та інших, а також прибрати зброю та війська з країн, які приєднались до блоку після 1997 року. Ще раз: Путін нічого не писав Україні

Ціллю Путіна від самого початку війни, і він на цьому постійно наголошує, було не просто захоплення України, а перегляд “монополярного” світу на “мультиполярний”. Захоплення України мало стати доказом того, що Захід слабкий і нові гравці як Росія та Китай йому рівня. Тому, якби йому вдалося нас захопити — першим ділом він виставив би новий ультиматум, не виконання якого вже б несло військову загрозу країнам Балтії, Польщі та іншим колишнім членам соціалістичного блоку.

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Велике завдання нашої комунікації на міжнародній арені має бути саме протистояння наративу про те, що це війна між Україною і Росією

Велике завдання нашої комунікації на міжнародній арені має бути саме протистояння наративу про те, що це війна між Україною і Росією. Цей вбивчий наратив може мати своїм наслідком підтримку заморозки війни, якщо Захід почне “втомлюватись”. Натомість саме переконання, що це війна з Заходом — має тримати останній в тонусі допомоги нам.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист