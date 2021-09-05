Путін втратив інтерес до Зеленського. Зустріч з президентом України є приниженням для агресора, - Портников

Про це журналіст і публіцист Віталій Портников повідомив у програмі “Вечір з Миколою Княжицьким” на Еспресо.TV.



"Президенту Росії Володимиру Путіна потрібна зустріч із президентом України Володимиром Зеленським лише у випадку, якщо Зеленський капітулює на цій зустрічі. І мова не про формулу Штайнмаєра. Зеленський з точки зору Путіна взагалі не має з розмовляти з ним про Донбас. Зеленський про Донбас має розмовляти з Пушиліним і Пасічником. Ходять розмови, що було би добре, якби американці організували зустріч Байден-Путін-Зеленський. Я гадаю, що для Путіна така зустріч - це приниження. Адже, хто такий Зеленський? Путін може зустрічатися з Байденом, а Зеленський, з точки зору президента Росії, може зустрічатися з Пушиліним", - зазначив Портников.



Журналіст зауважив, що зустріч президента Зеленського з Путіним можлива лише, щоб визнати Крим російським, щоб поговорити про російську мову, засудити українських націоналістів, які не дають "єдиному народу" дихати.



"Якщо говорити про Мінський процес, він завжди мав два призначення. З української точки зору, це пастка для Росії, адже в перших пунктах зазначено, що РФ має забезпечити безпеку й вивести і доки агресор цього не зробить, продовжуватимуться санкції проти Російської Федерації. З російської точки зору, Мінськ - пастка для України, адже під проводом Мінська можна затягнути Україну у прямі перемовини з Л/ДНР. Це намагалися зробити за каденції Петра Порошенка, а коли не вдалося, перестали з спілкуватися з 5-м президентом. Декілька спроб було також за президентства Володимира Зеленського, коли ж не вдалося звести перемовини до України й Л/ДНР, а Росію перетворити на свідка, як Німеччина і Франція, втратився інтерес до Зеленського і він більше не відновиться", - повідомив Віталій Портников.



