Путін втратив в Україні щонайменше 100 полковників та підполковників, - Evening Standard
З початку повномасштабної війни з РФ Збройні сили України ліквідували 100 російських полковників та підполковників
Про це повідомляє Evening Standard.
За даними британського видання, знищений в Україні 36-річний підполковник з 90-ї танкової дивізії Віталій Цикул став сотим полковником чи підполковником російських військ, загиблим під час п'яти з половиною місяців повномасштабної війни.
Видання зазначає, що крім цього РФ втратила в Україні 12 генералів. Evening Standard припускає, що втрати серед старших офіцерів, ймовірно, є вищими, оскільки Росія їх приховує. Переважно вони стають відомими із регіональних ЗМІ та соціальних мереж.
Видання констатує, що така кількість загиблих свідчить про величезні масштаби втрат російської армії, яких вона зазнає в Україні.
- 7 серпня британська розвідка повідомила, що з початку повномасштабної війни РФ проти України посад позбулися шість командувачів російських збройних сил, а 10 генералів були знищені ЗСУ.
- Того ж дня стало відомо, що на війні РФ проти України ліквідували підполковника російської 90-ї танкової дивізії Віталія Цикула.
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