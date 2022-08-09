Про це повідомляє Evening Standard.

За даними британського видання, знищений в Україні 36-річний підполковник з 90-ї танкової дивізії Віталій Цикул став сотим полковником чи підполковником російських військ, загиблим під час п'яти з половиною місяців повномасштабної війни.

Видання зазначає, що крім цього РФ втратила в Україні 12 генералів. Evening Standard припускає, що втрати серед старших офіцерів, ймовірно, є вищими, оскільки Росія їх приховує. Переважно вони стають відомими із регіональних ЗМІ та соціальних мереж.

Видання констатує, що така кількість загиблих свідчить про величезні масштаби втрат російської армії, яких вона зазнає в Україні.

7 серпня британська розвідка повідомила, що з початку повномасштабної війни РФ проти України посад позбулися шість командувачів російських збройних сил, а 10 генералів були знищені ЗСУ.

Того ж дня стало відомо, що на війні РФ проти України ліквідували підполковника російської 90-ї танкової дивізії Віталія Цикула.

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