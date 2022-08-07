Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Підполковник Віталій Цикул (90 танкова дивізія) зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - зауважив військовий.

7 серпня стало відомо, що на Донеччині ВМС ЗСУ знищили до 15 росіян і їхній склад із боєприпасами та вдарили артилерією по окупантах.

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