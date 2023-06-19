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Путін втратив відчуття реальності й живе у власному світі, - дипломат Безсмертний

19 червня, 2023 понедiлок
21:52
Війна з Росією путін, путлер

Надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011 рр.) дипломат Роман Безсмертний вважає, що Путіну дають інформацію тільки ту, яку він хоче чути

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Психологічний стан Путіна нагадує психотип людини, яка давно втратила відчуття реалії й живе у власному світі. Його спосіб спілкування, фразеологізми, будівництво речень й форма звернення, все нагадує психічно хвору людину. Причому людину, яка створила свій світ й намагається цей світ нав'язувати іншим людям. У ході так званого економічного форуму у Санкт-Петербурзі, усім нісенітницям Путіна аплодував зал. Я відчував, що спостерігаю за сюжетом виступу лідера нацистів, коли зривається й аплодує зал", - підкреслив Безсмертний. 

За словами дипломата, людству потрібно розуміти, що сідати за стіл перемовин з Путіним - це пройдений етап.

"Путін паразитує на тій масі, яку вони годували десятиліттями, підготувавши її до того, щоб такі дурниці вислуховувати. Аналізуючи путінські виступи, його закиди президентам інших держав, розумієш, що йому потрібен психіатр, який хоча б спробував повернути його до реалій. Зрозуміло, що навколо нього перебувають люди, які дають йому інформацію тільки ту, яку він хоче чути. У Путіна деспотичне мислення, і це небезпечно. Людству потрібно розуміти, що сідати за стіл перемовин з ним - це пройдений етап. Путін також кидає й російські народи у пекло. Ми маємо справу зі злочинцем", - наголосив Безсмертний.

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