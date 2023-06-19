Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Наближається саміт НАТО у Вільнюсі. І Путін витягнув якийсь "документ" про нейтральний статус України й гарантії безпеки, так його зачитав Путін. Путін боїться, Путін розуміє, що вступ України до НАТО - це для нього кінець, кінець усіх його мрій про Україну. Він демонструє цей папірець Заходу, що треба залишити Україну нейтральною. Путін каже, що готовий домовлятися, і його вимога - це нейтралітет України", - підкреслив Гончаренко.

За словами нардепа, нейтральний статус України потрібен Путіну для того, щоб мати можливість у будь-який момент знову атакувати нашу державу.

"Для нас є головним завданням зробити усе, щоб у Вільнюсі Україна отримала пряме запрошення до НАТО. Не членство, це зараз нереально. Ми не станемо членами НАТО після саміту у Вільнюсі, але запрошення до НАТО ми маємо отримати. Це є підґрунтям для майбутнього нашої держави", - наголосив Гончаренко.