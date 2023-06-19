Путін розуміє, що вступ України до НАТО - це його кінець, - нардеп Гончаренко
Народний депутат України, віцепрезидент Комітету ПАРЄ з питань міграції та біженців Олексій Гончаренко вважає, що Путіну потрібен нейтральний статус України, щоб мати змогу знову атакувати нашу державу
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Наближається саміт НАТО у Вільнюсі. І Путін витягнув якийсь "документ" про нейтральний статус України й гарантії безпеки, так його зачитав Путін. Путін боїться, Путін розуміє, що вступ України до НАТО - це для нього кінець, кінець усіх його мрій про Україну. Він демонструє цей папірець Заходу, що треба залишити Україну нейтральною. Путін каже, що готовий домовлятися, і його вимога - це нейтралітет України", - підкреслив Гончаренко.
За словами нардепа, нейтральний статус України потрібен Путіну для того, щоб мати можливість у будь-який момент знову атакувати нашу державу.
"Для нас є головним завданням зробити усе, щоб у Вільнюсі Україна отримала пряме запрошення до НАТО. Не членство, це зараз нереально. Ми не станемо членами НАТО після саміту у Вільнюсі, але запрошення до НАТО ми маємо отримати. Це є підґрунтям для майбутнього нашої держави", - наголосив Гончаренко.
- 13 червня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.
- 15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО.
- 16 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.
- Усе більше держав-членів НАТО підтримують спрощений вступ України, який передбачає відмову від плану дій щодо членства (ПДЧ), й це рішення можуть затвердити уже на саміті НАТО у Вільнюсі
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.78
Купівля 36.78Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе