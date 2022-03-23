Путін, який уже по лікоть у крові від війни, хоче залучити вас до цього злочину, - спікер Ради Стефанчук звернувся до білорусів

Руслан Стефанчук оприлюднив свій допис у Facebook.



"Військовий злочинець Путін, який уже по лікоть у крові від війни, яку розпочав з Україною, хоче залучити вас до цього злочину. Він хоче зв’язати вас кров’ю невинних українців, росіян і білорусів", – написав голова українського парламенту.



За словами Стефанчука, злочинний режим Путіна хоче кинути білорусів у м'ясорубку війни.



"Щодня з вашої території злітають літаки і запускають ракети, які вбивають наших дітей і жінок. Тепер злочинний режим Путіна також хоче кинути ваших синів у м’ясорубку війни. Не дозволяйте цьому статися! Не мовчіть. Ви знаєте, що робити. Не можна сидіти мовчки", – закликав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.



У Генштабі ЗСУ мають інформацію, що велика кількість особового складу ЗС Білорусі та деякі командири, відмовляються від участі в окупаційних діях проти нашої країни.

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