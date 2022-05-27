Путін заявив про готовність активізувати обмін полоненими, - канцлер Австрії

Про це австрійський канцлер Карл Негаммер заявив за підсумками переговорів з Путіним, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kurier.

Канцлер назвав розмову "дуже напруженою і вкрай серйозною".

Негаммер нібито отримав від Путіна "позитивні сигнали" щодо відновлення експорту українських товарів через порти. Він пообіцяв поінформувати генсека ООН щодо позиції Росії задля розгортання місії для гарантування продовольчої безпеки планети.

"Путін запевнив, що зусилля з обміну полоненими будуть знову активізовані. Він упевнений, що такий обмін невдовзі буде можливим", – розповів Негаммер.

Окрім того, Путін нібито гарантував доступ Червоного Хреста до військовополонених українців. Водночас він наполіг на дзеркальному заході.