Путін заявив, що не планує вводити в Росії воєнний стан
Президент Володимир Путін заявив, що не планує запроваджувати воєнний стан у Росії
Про це він повідомив на зустрічі з жінками льотного складу російських авіакомпаній, передає Еспресо.TV.
"Воєнний стан за законом запроваджується у разі зовнішньої агресії, у тому числі у конкретних районах бойових дій, але у нас такої ситуації немає, і я сподіваюся, не буде. Друге, що стосується особливого становища. Воно вводиться також, у разі якихось великомасштабних внутрішніх загроз. Ми не плануємо жодного особливого становища на території Росії. Немає такої потреби на сьогодні", - сказав очільник Кремля.
- Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в РФ можуть запровадити воєнний стан.
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