Подоляк: Росія імовірно запровадить воєнний стан

Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.



Відомо, що це питання можуть розглянути на засіданні обох палат Державної думи 4 березня.



"4 березня обидві палати російського парламенту зберуться на екстрене позачергове засідання. На порядку денному, як я розумію, превентивне введення воєнного стану у РФ", – розповів Подоляк.

Нагадаємо, голова Комітету РФ з безпеки і протидії корупції заявив, що у Думу внесли поправки про покарання до 15 років ув'язнення за поширення фейків про дії збройних сил Російської Федерації.

Додамо, від 24 лютого в Україні, у зв'язку з агресією російських військ, діє воєнний стан. Його запровадили, відповідно до процедури передбаченої законодавством – Рада нацбезпеки подала пропозицію, президент підписав указ, який затвердила Верховна Рада.