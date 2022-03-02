Подоляк: Росія імовірно запровадить воєнний стан
Через війну Росії проти України російська сторона може перейти на воєнний стан вже цього тижня.
Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Відомо, що це питання можуть розглянути на засіданні обох палат Державної думи 4 березня.
"4 березня обидві палати російського парламенту зберуться на екстрене позачергове засідання. На порядку денному, як я розумію, превентивне введення воєнного стану у РФ", – розповів Подоляк.
- Нагадаємо, голова Комітету РФ з безпеки і протидії корупції заявив, що у Думу внесли поправки про покарання до 15 років ув'язнення за поширення фейків про дії збройних сил Російської Федерації.
- Додамо, від 24 лютого в Україні, у зв'язку з агресією російських військ, діє воєнний стан. Його запровадили, відповідно до процедури передбаченої законодавством – Рада нацбезпеки подала пропозицію, президент підписав указ, який затвердила Верховна Рада.
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