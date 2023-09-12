Путін заявив, що у РФ 270 тис. людей добровільно підписали військові контракти за останні 6-7 місяців
Президент Росії Володимир Путін заявив, що за останні 6-7 місяців 270 тисяч людей нібито добровільно підписали військові контракти з російською армією
Про це інформує російське пропагандистське агенство ТАСС, посилаючись на слова президента Росії на Східному економічному форумі
За словами Путіна, щодня приходять підписувати контракти з ЗС РФ нібито 1-1,5 тис. осіб.
"Російські чоловіки підписують контракти ЗС РФ свідомо і добровільно, розуміючи, що опиняться в зоні бойових дій. Російські військові знають, що їм є кого захищати, "вони захищають наших людей", - заявив він.
- Водночас окупанти планують активізувати процес мобілізації у Криму. Для цього банки передають інформацію про своїх клієнтів російським військкоматам.
- Крім того, для того, щоб не здійснювати внутрішню мобілізацію перед президентськими виборами 2024 року, Росія вербує іноземців на війну проти України.
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