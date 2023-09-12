Путін заявив, що у РФ 270 тис. людей добровільно підписали військові контракти за останні 6-7 місяців

Про це інформує російське пропагандистське агенство ТАСС, посилаючись на слова президента Росії на Східному економічному форумі

За словами Путіна, щодня приходять підписувати контракти з ЗС РФ нібито 1-1,5 тис. осіб.

"Російські чоловіки підписують контракти ЗС РФ свідомо і добровільно, розуміючи, що опиняться в зоні бойових дій. Російські військові знають, що їм є кого захищати, "вони захищають наших людей", - заявив він.