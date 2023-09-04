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В окупованому Криму банки передають інформацію про клієнтів у військкомати для мобілізації

4 вересня, 2023 понедiлок
16:30
Війна з Росією мобілізація росія, чмобікі

Після незаконних псевдовиборів в окупованому Криму 12 вересня окупанти планують активізувати процес мобілізації, для цього банки передають інформацію про своїх клієнтів російським військкоматам

Про це повідомляє партизанський рух Атеш.

Атеш зазначає, що серед "призовників" окупантів найбільше цікавлять дані відставних поліцейських та інших силовиків.

Осіб, які ухиляються від мобілізації, виявлятимуть через банки, операторам яких було поставлене завдання викликати клієнтів з паспортами, нібито, для звіряння та оновлення даних. У такий спосіб повідомляти військкомати про місце знаходження осіб, які першочергово підлягають мобілізації або викликати поліцію.

"Окупанти унеможливлюють життя на півострові. Вони шукатимуть нових методів для мобілізації мешканців окупованих українських регіонів. Якщо нічого не зробити, то трагедія Луганської та Донецької областей буде повторена. Цього допустити не можна!", - наголошує партизанський рух Атеш.

Що відомо про псевдовибори на ТОТ

31 серпня російські загарбники почали проводити так звані вибори до псевдомісцевих рад та "законодавчих органів" на тимчасово окупованих територіях України.

29 серпня українські партизани у тимчасово окупованій Новій Каховці знищили передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії".

Також Служба безпеки України поцілила дронами по колаборантах, які зібралися проводити на тимчасово окупованій частині Запорізької області псевдовибори. Є поранені. 

Крім цього, Служба безпеки ідентифікувала особи понад 3,5 тис. колаборантів та їхніх російських "кураторів", які беруть участь в організації незаконного голосування на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Речник Європейської комісії Петер Стано оприлюднив заяву зі засудженням проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України.

За допомогою БПЛА Сили Оборони поширили над тимчасово окупованими територіями листівки з закликом ігнорувати псевдовибори окупантів, які 8 вересня мають офіційно розпочатись в дільницях

Центр національного спротиву повідомляє, що ворог на тимчасово окупованих територіях не зміг знайти серед місцевих достатньої кількості "громадських спостерігачів" на так звані вибори, тому запросив із РФ.

Росія
вибори
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
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